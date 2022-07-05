銅鑼灣小店｜日系CARRYin空降百德新街　山系潮物結合傳統榻榻米

對於喜歡瓹窿瓹罅的潮流人而言，CARRYin應該不算陌生，既於尖沙咀和荃灣有專門店，網店運作亦上了軌道，在本地山系、日系、小物以及選物界別，早已頗具名聲。



不過如兩位主理人Kelv與Edchi所想，今次進駐銅鑼灣百德新街，開設全新專門店，無論從裡裡外外看，都與以往的CARRYin大不一樣，店舖裝潢叫人驚喜，貨品與運營理念更是眼前一亮。



CARRYin百德新街新店外觀叫人印象深刻。（攝影：黃寶瑩）

CARRYin主理人Edchi直言新店空間感比其他分店充足多了。（攝影：黃寶瑩）

空間對談

透過與Kelv與Edchi對談，可以感受到今次百德新街CARRYin和以往兩間分店的明顯分別，是兩人其創作自由大了許多，以往店舖總受制於空間大小，龐大一點的商品、擺設固然擺放不下，更難以完全按自己美學心思，隨心所欲把裝潢、廚窗設計發揮得極緻（Edchi與Kelv從事平面設計出生，故對這方面尤其執着）。喜幸新舖面積充裕，不但從室內設計角度上放置更多裝飾擺設，就連大面積棉被及榻榻米，亦能擺放出來展示和售賣，往後能引進之貨品種類自不然更多更精彩。

CARRYin主理人之一Kelv。（攝影：黃寶瑩）

CARRYin店舖空間大了之後，十多種味道的香薰油都可以逐一逐一横放出來，供客人一一試味。是佔據了很多空間，卻十分人性化。（攝影：黃寶瑩）

另外一個讓人覺得CARRYin新店與別不同處，是它擺脫以往商場舖格式，座戶百德新街演化成地舖。或許普羅大眾未必有意識，理解到「商場舖」和「地舖」分別何在，事實上差異實在明顯。首先從空間角度看，香港商場舖沒有私隱和個別性，每間鋪除落閘關門的時間外，平時都是中門大開，整個商場是母體，各舖頭則是載體依附其中，彼此密不可分地連繫在一起，如斯從做生意「跑數」角度看，或許是好，客人也逛得方便，但每間店舖主理人想特立獨行「做自己」，卻相對困難，因為從空間氛圍角度看，其實沒有一吋空間完全屬於你。

Kelv和Edchi直言新店空間大了，最想做的，並非擺放更多東西售賣，而是於店中舉行Workshop或展覽，將自己的信念交流並推廣出去。（攝影：黃寶瑩）

Edchi與Kelv從事平面設計出生，故店中很多平面海報或書頁，均與他們親自設計，具鮮明個性和風格。（攝影：黃寶瑩）

相反地舖就不一樣，以百德新街為例，每間商店都是自家獨特外牆與門戶，遊人總需要用手去打開每一道門，才能走進屬於每間舖其專屬空間，舖內的風格、裝潢、以至所賣東西固然不同，就連店主、店員品味個性、播放音樂乃至香薰氣味，皆各適其適，可謂一間店舖，都有着各自專屬的經營理念與故事，卻能夠和而不同，彼此互相尊重，相互交流時裝藝術觀點與品味。

Aloha Blossom是CARRYin最新引進的品牌。（攝影：黃寶瑩）

雖然長久以來都是本港時裝購物熱點，但過往很長的時間裡，百德新街並沒有將其先天地理與環境優勢，發揮至最大。（攝影：黃寶瑩）

百德新氣象

因此Kelv和Edchi皆認同，百德新街、加寧街雖然長久以來是本港時裝購物熱點，但過往很長的時間裡，並沒有將其先天性地理與環境優勢，發揮至最大。究其原因，主要是當時這些區域數十間商店，均每每由某幾個時裝巨頭集團所壟斷承租，在自由行蜂擁歲月裡更是如此。雖然引進了很多優質外國品牌，擴闊港人眼光，但礙於這些Boutique總來自同一集團，上至店長，下至兼職店員，全部不過受薪打工而已，跑數、追arget繼而分佣便成為他們很大，甚至唯一的目標，舖與舖之間只存在業績上競爭，是否真心鍾愛自身所賣東西？能否以自己堅信的方式將東西賣出？會否利用店舖與產品本身將信息傳播給客人？全不是這些集團旗下商店所考究之所在，一切經營方式與法則，全有一套機械又公式化制度。

百德新街地段得天獨厚。（mafengwo）

東京下北沢。（Wikipedia）

不過，放眼百德新街，這地段當真得天獨厚，交通既方便，卻又臨近海傍與公園，旺中帶靜，加上馬路兩傍踏面開闊，建築物也不高，空間感極強，置身其中，十分寫意，若每間店舖都以獨立方式經營，不受機械化打工或跑收文化約束，在生意與生活之間取得平衡，那百德新街絕對可以塑造出有如東京下北澤、高圓寺、清澄白河或藏前等，那種具型格與閒雅於一身的商業模式出來，閒時逛街再喝喝咖啡，再與志同道合參加Workshop或看展覽，既做生意又促進文化交流，成為一個文化基地，這樣對香港零售業或設計產業來說，長遠必定百利而無一害。

CARRYin新店持續引進一系列深受日系Outdoor友歡迎的產品，涵蓋衫褲鞋襪、露營及家居用品。（攝影：黃寶瑩）

Snow Peak、Teva、Mont-bell或grn outdoor等主流人氣品牌當然不少得。（攝影：黃寶瑩）

特色品牌精選

說回CARRYin，今次銅鑼灣新店持續引進一系列深受日系Outdoor友歡迎的產品，涵蓋衫褲鞋襪、露營及家居用品，既有Snow Peak、Teva、Mont-bell或grn outdoor等主流人氣品牌，更瓹窿瓹罅地找來很多小眾日系單位，名頭在港或許尚不響亮，卻定必手工精緻或設計出眾，令人印象深刻者，就有YOSEMITE、Yamasanka及BasShu三個。

YOSEMITE曾勇奪日本Good Design Award大獎。（CARRYin）

YOSEMITE每條Mobile Strap均由9mm粗高強度登山繩為主結構，日本工匠全人手製造。（YOSEMITE）

近年都市人總喜歡使用連繫膊帶Mobile Strap的手機殼，貪其方便又有型，YOSEMITE正是主打相關科技配件之人氣日牌，由日本團隊Extended Photographic Material主理，2016年甫一發行已勇奪日本Good Design Award大獎，其吸引之處乃是成功將科技與山藝文化結合，事關每條Mobile Strap均由9mm粗高強度登山繩為主結構，日本工匠全人手製造，並經過乾燥處理，耐磨耐用，再加上超多款顏色任君選擇，襯衫一流。

Yamasanka是一個主打山系風情的小物品牌。（CARRYin）

至於Yamasanka則是一個主打山系風情的小物品牌，沒有機能背囊或防潮外套，卻製作出數之不盡Pin大頭針裝飾，猶如郵票一樣供人收藏。這些Pin多數以山系卡通人物、景象及物品作為主題，有綠油油山景、行山鞋、探險隊隊長或小黑熊等等，既可以釘在背包或登上背心上作裝飾用，送給小朋友當作小禮物，同樣別具心思。

BasShu由兒島做牛仔布起家，後來卻涉獵到兵庫縣傳統工藝播州織，逐漸將技術應用到地毯、地席或棉被等布類製品之中。（攝影：黃寶瑩）

Basshu Patchwork Quilt Cover L076 Beige HK$1,980。（攝影：黃寶瑩）

而要知道日本山系文化，每每與職人工藝及侘寂Wabi-sabi義理一脈相承，故CARRYin也積極引入了日本家居名品BasShu。BasShu由兒島做牛仔布起家，後來卻涉獵到兵庫縣傳統工藝播州織，逐漸將技術應用到地毯、地席或棉被等布類製品之中，聲名大噪。

BasShu × 池上彥太郎商店榻榻米，HK$1,980。（攝影：黃寶瑩）

池上彥太郎將傳統榻榻米注入了美國西部印第安圖騰元素，十分美觀。（CARRYin）

今次品牌更找來福岡縣百年職人寶號池上彥太郎合作，打造招牌榻榻米，池上彥太郎自1886年起便世世代代製作榻榻米為己任，指定以熊本縣八代市原材料製作，每日只能出產5至6張榻榻米地毯，極其珍貴。然製作出來的成品實在勝人一籌，中層夾入聚氨酯泡沫及阻隔熱力凝聚物料，令地毯保持彈性和柔軟感之餘，亦具備乾爽清涼特色，堪稱夏日神物，加上池上彥太郎將傳統榻榻米注入了美國西部印第安圖騰元素，甚有特色，用作居家擺設，入型入格。