Hermès Birkin手袋修復過程曝光！看工匠如何將殘舊柏金包神還原

越珍貴越寶貝的東西就會想要好好愛護它，就像Hermès愛馬仕的包包們。根據資料，全球311家愛馬仕專賣店每年會收到約10萬份維修委託，交由原廠售後部門的工匠們負責處理難題，很多時候並不是壞掉，只是主人想要進行單純的日常保養而已。
大家都知道皮包可以修復，但絕大多數的人卻不知道細節步驟，美國紐澤西州有一間專精皮革修理的Rago Brothers Shoe & Leather Repair，最近受訪公開如何整理Birkin柏金包，從拆解袋子、修理手把到重新染色清清楚楚，這支採訪影片受到網友的注目，一起來看看吧。
究竟工匠們如何將極為殘舊的柏金包修復到如剛開箱那般？（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：專家如何修復愛馬仕柏金包Hermès Birkin（影片）】