Balenciaga最新聯乘跨越時裝領域　B&O音響、F1面罩大玩科技時尚

自Demna Gvasalia統領Balenciaga後，這些年來每季時裝周，這間巴黎歷史悠久傳奇Couture House（雖則它回歸Couture高級訂造時裝還是上年的事），總會成為全城焦點。



影后Nicole Kidman為Balenciaga AW22 Couture行Show做Model最是難得Balenciaga AW22 Couture

歌壇天后Dua Lipa。（Balenciaga）

+ 4

事關Demna Gvasalia實在太懂得玩輿論與名人效應，只要一出手立即掀動話題，例如今次AW22 Couture Show，不但台下星光熠熠，就連仗義行Show的Model，也涵蓋各行各業的巨星，包括影后Nicole Kidman、名媛Kim Kardashian、樂壇天后Dua Lipa、名模Naomi Campbell、Bella Hadid、Inti Wang、元老級超模Danielle Slavik、毒舌美人Christine Quinn、皇馬足球超新星Eduardo Camavinga和Demna音樂人老公BFRND等等，每位的出現都足以引來社交平台瘋狂Share，不過Demna與CEO Cédric Charbit總是不願輕易滿足，硬是要「要幾爆，有幾爆」。

如是者，今次這對二人組便在聯乘合作方面著墨很多，若上次Balenciaga × Crocs硬膠手袋已叫你驚訝，新季聯乘項目定必讓你目瞪口呆，事關今回聯乘單位並非來自時裝世界之名牌，反倒是科技領域的巨頭：大名鼎鼎Bang & Olufsen及Mercedes-AMG Petronas F1 Team。

Bang & Olufsen與Balenciaga合作創作Boombox手袋。（Balenciaga）

Bang & Olufsen × Balenciaga別注分有兩種顏色，據知為打造這個別注手袋，Bang & Olufsen第5廠歷數天時間進行特別珍珠噴砂、氧化和手工拋光，務求達至有如緞面的奢華效果。（Balenciaga）。（Balenciaga）×

無錯！閣下沒有眼花，正正是這兩個意外的單位。作為音響界的大哥大，丹麥Bang & Olufsen與Balenciaga合作，雖然是製作音樂電子用品，但非世人所能理解，事關這件作品可謂集Boombox與手袋與一身，既是可真正用藍芽播放歌曲的音箱，亦是可真實打開內籠放置東西的手袋，拿着它播放音樂招遙過市，實在太有型。

戴上Face Shield的Model令人聯想起Daft Punk。（Balenciaga）

Balenciaga聯合Mercedes-AMG Petronas Formula One Team打造的Face Shield。（Balenciaga）

至於那個黑沉沉完遮蔽容貌Face Shield面罩，則是Mercedes-AMG Petronas Formula One Team聯乘傑作，雖則今年車隊車手Lewis Hamilton成績強差人意，但Mercedes-AMG F1的科技仍然極盡前瞻性，這個Face Shield表面上平平無奇，然事實經過數月測試才成品，內裡密佈了精密科技。它乃是由墨水ink-tinted及經過拋光的塗層聚氨酯製造，結合人手模製，以完全貼合穿著者臉形，承如F1車手所配戴的一樣。

。（ Mercedes-AMG Petronas）

+ 5

那此Face Shield作用可在？當然不是純粹裝飾，它作用就與一般防護面罩一樣，只是性能再強得多而己。Face Shield能自行製造出空氣動力，防霧亦高度透氣，更可確保穩定的二氧化碳攝入量，同時考慮溫度對霧化的影響等等，簡而言之正是戴上它之後，不但高度防細菌病毒，呼吸卻流通暢順得猶如沒有戴任何口罩臉罩一樣，極之舒適。

可惜要買過這兩大傑作殊不容易，因為只會以超限量方式於巴黎10 Avenue George Balenciaga Couture旗艦店內出售，而且每款數量據知不會超過20件，珍貴度之高，確是可望而不可得。