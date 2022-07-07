世界上最潮青蛙Kermit 著名木偶劇角色令Supreme、GU都爭相聯乘
撰文：山本保玲
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【GU/ 聯乘】要數潮流界受歡迎的動物角色，可能大家一秒聯想到米奇老鼠、Hello Kitty等家傳戶曉的名字，其實來自著名木偶劇《The MUPPETS》的Kermit The Frog，一樣是時尚之選，先後聯乘Supreme、BE@RBRICK、READYMADE，還有最新的GU。
相比同屬迅銷集團的姊妹公司UNIQLO，GU的聯乘項目絕不失色，有另一種年輕時尚感覺，如跟UNDERCOVER、MIHARA YASUHIRO等日牌合作，全是引來搶購熱潮的經典項目。而GU最新跟《The MUPPETS》的別注系列，將於明日（7月8日）上架。
全個系列共有六款單品，出現頻率最高的當然是青蛙Kermit，四款闊身剪裁T-Shirt中，就有三款以他作主題，懷舊黑白Photo Print、金句「Never say croak」和換上招牌綠色的法式橫間風味，餘下一款則是《The MUPPETS》全家福圖案。
Boxer設計也極有趣，用上Kermit的Monogram圖案，一看已令人會心微笑；另一款在橡筋腰帶上印了Kermit The Frog，像極了CK氣味，同樣超Fun。至於Lounge Set則走簡約路線，胸前印上不同Kermit圖案，當外衣穿上街也絕無問題。
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回帶重溫Kermit的時尚時刻，相信是2016年時替Supreme擔任Box Tee模特兒最為人印象深刻，除了Print Tee大受歡迎外，Key Ring同樣是潮人的最愛；而跟BE@RBRICK的聯乘，變成有耳朵的青蛙，同樣很可愛；至於日牌READYMADE則源用其最擅長的古着與拼布，以Vintage的Bandanas圍巾和軍布，製作出Kermit玩偶，一如以往被搶購一空。
按圖看更多Kermit的時尚聯乘：
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