日本著名中古服飾店發表銷量榜　Hermes、Gucci竟不及這品牌好賣

作為古着龍頭大國，日本人對二手時裝的珍視，遠非普遍香港人所能領悟，當本港仍然有不少人認為Vintage衫是「死人衫」、「會有鬼」的時候，人家單單是2ndSTREET這家名牌二手專門店，在日本就已經有750間分店……



日前2ndSTREET發表了「日本2022上半年二手名牌銷量榜」，集結旗下全數商舖銷售數據，分成「街牌榜」和「奢侈品榜」兩類，按數量計算出最受日本人歡迎的二手名牌。



2ndSTREET是日本當地頗具影響力的二手名牌商店。（2ndSTREET）

「街牌榜」頭20位排名。（2ndSTREET）

「街牌榜」方面，戶外服大哥大The North Face持續發光發熱，連續第6年蟬聯第一位，想來只要機能時裝一日不死，The North Face的王座始終都是難以撼動。至於第二至第七位，分別是Supreme、Levi's®、Patagonia、DIESEL和Columbia，排名位置剛好與上年一模一樣，進一步反映出Outdoor文化遍地開花。

POLO RALPH LAUREN最近又一次在潮流界活躍起來。（POLO RALPH LAUREN）

反觀Vans則剛好相反，上年排名第8，今年排名13，人氣當真不復當年勇？

至於第8位，則是上年排名13，今年一口氣躍升5級的POLO RALPH LAUREN，2ndSTREET方面也特別指出，這是全賴民眾對古着服飾的觀點有所改變所致，以往買二手服消費客群仍偏向追求獨特稀有的款式，現在卻傾向購買Basic Wear類日常生活服裝。始終自肺炎疫情爆發以來，具可持續性環保概念時裝愈來愈受到重視，而二手服本身正是環保時尚中的重要一環，因此在可見將來，二手服市場只會愈做愈大，較之「新品定價貴，故只能買二手」，推崇環保才是購買Second Hand最主要動機。

「奢侈品牌榜」頭20位排名。（2ndSTREET）

在High Fashion領域，COACH絕對是平、靚、正的了。（COACH）

到「奢侈品牌榜」方面，排名首位的，絕非在傳統奢侈品金字塔中位列頂端名字，卻是位處中游的COACH，唔講唔知這個誕生於1941年的美國名牌，原來上年經已是2ndSTREET銷量最高奢移類名牌。如斯現象，除了因為COACH手袋出品當真方便實用，深受OL賞識外，也可以解讀成在全球各種不隱定因素促使下，東京上年又舉辦了一個沒有遊客的奧運會，加上日圓持續疲軟，當地經濟狀況實在陰霾密佈，國民儲返幾個錢，買少一點昂貴名牌，亦可以理解。

Gucci創意總監Alessandro Michele。（Gucci）

至於第2至第5位，則分別為Louis Vuitton、GUCCI、Prada和Hermes，2ndSTREET點名力讚Gucci在社交網絡拓展得宜，深得年輕一代極大支持，不但海外與國內名人都以穿著Gucci為榮，這種「新復古」的美學氛圍，更成為世人對舊設計重新活化的最佳當代詮釋，Alessandro Michele委實應記一功。