MC張天賦不用慎防小心地滑 Givenchy TK360針織鞋面鞋底完美合一
撰文：張榮熹
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香港樂壇盛勢再現，連帶時裝品牌與明星之間的互動也進一步緊密起來，
早前姜濤演繹Loewe《千與千尋》Spirited Away系列熱爆全港，今次份屬LVMH同門的Givenchy亦不輸蝕，找來MC張天賦、TIAB為首5位新生代音樂人，演繹品牌最新男裝運動鞋TK-360。
Givenchy創意總監Matthew M. Williams的創意度高眾所周知，這些年來一直與Nike合作無間，帶來不少前瞻性極高的前衞鞋作，Free TR 3 SP及Zoom MMW 4等不在講，6月巴黎男裝時裝周期間，也發表最新Nike × 1017 ALYX 9SM膠鞋大作，衝擊世人美學界限。
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而回到Givenchy主戰場，Matthew M. Williams今個SS22季度便為男裝線開發出全新鞋款TK-360，之所以此為名，乃是要呼應運動鞋的獨特結構造工，不但以針織Knit作主物料，更革命性地採用一體成形結構，利用針織物將鞋面與鞋底全面包裹整合，用針織物造鞋面當然見怪不怪，現在連橡膠鞋底的表面都被針織物包圍，不但觸感舒適，概念上更是聞未所聞，叫人嘖嘖稱奇。
為宣傳TK-360新作，Givenchy今次可謂精銳盡出，既找來流行歌手MC張天賦穿上新鞋影靚相，同場尚有R&B音樂人TIAB、Lewsz兩兄弟、Rapper Matt Force以及新晉影星柯煒林，由5位明日之星來展示這對明日之鞋，絕對入型入格。
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