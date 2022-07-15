G-SHOCK 17款新手錶大曬冷　彩虹、青花瓷、荒漠等哪系列最搶眼？

向來多產的 CASIO G-SHOCK在2022年暑假一開始就新作連發。



品牌同時間推出彩虹偏光系列、青花瓷系列、數位雜訊系列和荒漠沙地系列等款式，它們的共同點在於視覺效果都很強烈，這次G-SHOCK引進新穎的印刷技術，讓手錶從鏡面、錶殼到鍊帶⋯⋯整只錶的外觀都散發出繽紛亮眼的眩目風格。

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彩虹偏光系列

系列陣容包括GA-2100、GA-110和DW-5600等款式，分別有黑色和透明錶殼兩種版本。這系列主要特徵在於品牌導入蒸鍍處理的鏡面玻璃，使得手錶鏡面能呈現如同某些太陽眼鏡般的彩虹鏡片效果，因此手錶在不同角度下會出現暖色到冷色的百變色澤，即使錶殼本身是比較樸實的黑殼或透明殼，但是光鏡面的虹彩效果，就足以讓手錶顯得獨特又吸睛。

青花瓷系列

此系列包含DW-5600、GA-2100、GA-110和GA-700等款式，G-SHOCK用藍色混色樹脂打造手錶迷人視覺基礎，再透過面盤和錶帶的藍白相間配色組合讓人想起中國傳統的陶瓷圖樣，品牌於底蓋鐫刻上帶有中國風的飛龍圖案，其中DW-5600款式也是此系列中唯一在面盤上延續錶背飛龍圖案的特例，將系列精神詮釋得淋漓盡致。

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數位雜訊系列

此系列橫跨GA-2200、GA-2100和DW-5600等款式，品牌採用偏光墨水透過多重角度圖樣印刷於整只錶上，藉以呈現出數位世界出現的干擾與故障畫面，錶殼外觀的色彩富有金屬光澤感，搭配不規則的色塊相得益彰。系列中錶款多數搭配黑色面盤，只有DW-5600款式的面盤周圍也出現與錶殼相同的雜訊圖樣（不過手錶的液晶螢幕也是黑底白字）。

荒漠沙地系列

此系列包括GW-B5600、GA-2200、GW-B5600等款式。過去G-SHOCK也曾數度推出類似迷彩或大地色系的手錶，不過此系列希望呈現的是更接近自然荒漠的主題形象。品牌透過混色成型工藝把複數大地色樹脂融合在一起，因此手錶會有一種好像沾到泥土的錯覺感，而且G-SHOCK還順應世界上不同的沙漠地區延伸出土色、紅色與灰色為主調的多元版本。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK經典DW5600、人氣農家橡樹等款式同步發表彩虹偏光、青花瓷、數位雜訊與荒漠沙地等主題新作】