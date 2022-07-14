PORTER開發全新SPLENDOR財布系列　以Vachetta植鞣皮展示低調奢華

【PORTER】所謂十年一變，任一個百年老牌如何傳奇也好，若果只一成不變重複推出最經典的產品，如此抱守殘缺實在難以留住顧客們的心。要在經典與創新之間取得平衡，方為王道。



Porter標記街知巷聞，有時見得太多也見到麻木。（Porter）

就例如PORTER Yoshida & Co.吉田包，他們的菱形Logo可謂街知巷聞，見它就如見PORTER了，好賣更是理所當然，然而吉田家族諸位繼承人並沒有因而自滿，更拒絕原地踏步，那邊廂TANKER尼龍包袋系列賣到滿堂紅之際，這邊廂卻出奇不意地，開發全新PORTER SPLENDOR系列。

這個PORTER SPLENDOR，單看其外表實在難以一眼就看得出它是Yoshida & Co.出品，事關它不但直接省卻了PORTER那標誌性菱形標記，表層更完全沒有一隻字一張圖，來標示它何方神聖，堪稱吉田包近代其中一個最低調神秘之系列。

PORTER SPLENDOR LONG WALLET ¥45,100。（Porter）

間隔極多。（Porter）

Porter商標只低調地壓印在錢包內部。（Porter）

那麼將設計化繁為簡之後，PORTER設計團隊在創作心思又投放到哪裡呢？當然是著眼於用料和細節之上，PORTER SPLENDOR清一色以黑色作為主調，皮革更以Vachetta牛皮製造，甚為矜貴。Vachetta乃是一種傳統方法鞣製皮革技藝，源自意大利托斯卡納，強調製作過程無添加，以保留皮革本身自然特徵，亦自然環保，只要定期保養，便會塑造出一種鮮明獨特光澤，愈用愈有型，這方面可是尼龍包袋所不能比擬的。

PORTER SPLENDOR KEY CASE ¥27,500。（Porter）

PORTER SPLENDOR目前只推出財布錢包類單品，大小長度各有不同，均間隔極多，收納量頗大，KEY CASE小錢包更裝滿鎖匙扣讓用家鈎掛鎖匙，極之方便。價錢由¥25,850至¥45,100日元（約$1,462至$$2,550港元）不等，考量到日本製造，性價比算是頗高了。