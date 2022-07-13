Tiffany&Co.咖啡杯換夏日新衣　成LVMH一份子後全力進軍潮流界？

自LVMH過千億收購Tiffany & Co.後，這個美國百年首飾品牌的質變可謂有目共睹，最明顯變化，就是潮流前瞻性更強，每每引起更大話題。



Tiffany & Co.近年潮流形像迎來質變。（Tiffany & Co.）

要知道LVMH是全球最懂得玩飢餓性消息的時裝集團，看看旗下各品牌大作如Louis Vuitton × Nike Air Force 1或者Tiffany & Co. × Patek Philippe 5711/1A-018 Nautilus，要麼就是讓Fans等到「頸都長」，要麼就稀有得唯億萬富翁才買得起，這種可望而不可及，正是其成功之秘訣。

Pharrell Williams潮戴Tiffany & Co.為他打造的專屬神器：鑲滿了鑽石和祖母綠石的淚滴形太陽眼鏡。（Kenzo）

Kendrick Lamar Tiffany & Co.荊棘王冠。（Tiffany & Co.）

好像先前Pharrell Williams及最近Kendrick Lamar這兩位音樂巨星，Tiffany & Co.均為他們打造專屬神器，前者是鑲滿了鑽石和祖母綠石的淚滴形太陽眼鏡，後者則是由8,000顆鵝卵形鑽石裝嵌而成的荊棘王冠。

荊棘王冠既啟蒙自耶穌受難時所戴荊棘，亦參考了昔日品牌傳奇珍寶設計大師Jean Schlumberger於1947年創作的荊棘胸針。（Tiffany & Co.）

凡出席大型公開場合，兩人都會高調地將這兩大神器戴在頭上，贏盡掌聲，更曾暗示將會與Tiffany & Co.有合作系列，可惜最終一切卻只聞樓梯響，所有關於這些神器或相關周邊別注單品，從沒有推出過。不過，正是這樣，才令時裝人更加期待、更加留意Tiffany & Co.一見一舉，只因太容易得到手之東西，時裝人從來是不會珍惜的，認真犯賤。

Tiffany & Co. Tiffany Coffee Cups（Set of Five），售$425美元，Tiffany官網有售。（Tiffany & Co.）

年前才推出過的純Tiffany Blue®配色咖啡杯。（Tiffany & Co.）

眼見菲董、Kendrick別注Items遙遙無期，唯有買其他Tiffany & Co.單品望梅止渴，幸好品牌近年叫人心動潮物單品多的是。年前推出過的Tiffany Blue®配色咖啡杯，最近便開發出加強版本，一套合共Tiffany Blue®、citrine yellow、emerald green、kunzite purple及sapphire blue五種配色，承惠$425美元，即$3,300港元，很多不知就裏者，定必大呼小叫嫌貴。

Tiffany Coffee Cups共五款顏色。（Tiffany & Co.）

這批Tiffany Coffee Cups用上bone china骨瓷來製造。（Tiffany & Co.）

不過別擔心，Tiffany & Co.才不會定價三千幾蚊賣5隻紙杯這般黐線，雖然其創作靈感的確來自Tiffany & Co.各大商店所使用的紙製咖啡杯，但這批Tiffany Coffee Cups，其實可是用上bone china骨瓷來製造，特點乃在燒製的瓷泥中加入點點動物骨灰，以改善瓷器玻化及透光度，將它們放在家裡使用，既色彩繽紛又晶瑩剔透，最是有型。