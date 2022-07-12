Valentino高訂時裝騷惹阻街之嫌？　Dior索償10萬歐元誰是誰非

新鮮滾熱辣的Valentino Haute Couture FW22可謂話題多多，除有Anne Hathaway星級坐鎮、Florence Pugh露點裙風波繼而IG發火等花邊新聞外，最新消息是連Dior都要湊湊熱鬧，向Valentino索償10萬歐元（折合約78萬港元）賠償，實行攞景兼贈興。



Valentino Haute Couture FW22上星期於羅馬The Spanish Steps盛大舉行。（Valentino）

合共138級的The Spanish Steps西班牙階梯，是全球遊客必到打卡聖地。（Valentino）

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新季Valentino Haute Couture FW22，選址發源地意大利羅馬的The Spanish Steps舉行，當地的Piazza Mignanelli廣場不但是品牌總部之所在，這合共138級的The Spanish Steps西班牙階梯，更是全球遊客必到打卡聖地，近年就吸引超過200家精品店在附近開業，好生興旺，誰不知正正因為如此，才帶來問題。

有Anne Hathaway加持，自然吸引大量人眾圍觀。（Valentino）

Florence Pugh日前於個人IG便為自己的性感造型事件，傾訴個人感受。

話說上星期五Fashion Show舉行期間，The Spanish Steps乃至整個Piazza Mignanelli廣場，都被遊人與Fans逼到水泄不通，以求一睹Valentino最新設計，或Anne Hathaway、Kate Hudson、Florence Pugh等明星風采。不過，正是太過墟冚之故，數以百計民眾「塞爆」整個Piazza Mignanelli購物區整個下午，令到Dior顧客沒法入內購物，做唔成生意又跑唔到數，自然嬲爆。

Valentino Couture FW22大成功，卻惹阻街之嫌。（Valentino）

位於Piazza Mignanelli廣場的Dior專門店。（Getty）

因此昨天Dior便官方去信Valentino，力數這意大利品牌曾向該區近200間名店承諾，在Fashion Show舉行期間絕不會影響到該地段人流進出，但事與願違，令一眾品牌蒙受損失，故要求Valentino支付10萬歐元，作為對Dior的賠償，更聲言若Valentino兩星期內未能支付款項，將會有進一步法律行動，果然夠曬怒火中燒。

不過時裝界也絕非所有人都同情Dior的遭遇，例如時尚判官Diet Prada便諷刺他們小氣，指該區那200間名店均無人抱怨，唯獨Dior一個在發脾氣而已，委實公說公有理，婆說婆有理。

Maria Grazia Chiuri，在入主Dior之前，正正是與Pierpaolo Piccioli雙劍合璧，聯手開創Valentino盛世。（Valentino）

Valentino與Dior同屬當世一等一大牌，今次為了10萬歐元起紛爭，實在叫人吃盡花生。然而所謂「本是同根生，相煎何太急？」，雖然Valentino並非與Dior、Louis Vuitton、Celine、Fendi一樣，同屬LVMH集團旗下，但Dior目前女裝部創意總監Maria Grazia Chiuri在入主品牌之前，正正是與Pierpaolo Piccioli雙劍合璧，聯手開創Valentino潮流盛世。現在與Pierpaolo縱已各為其主，但想來友情仍然，為了10萬歐元搞到「無Friend做」，應該就不會了吧？