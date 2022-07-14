7-Eleven第三度聯乘日牌FDMTL　透明Snoopy Figure暗藏職人精神

以往說起便利店聯乘企劃，很多時會想起可愛、趣緻的卡通人物，不過7-Eleven聯乘日牌FDMTL卻成功打破這慣例，變得潮起來。



5月間7-Eleven與日牌FDMTL一連兩波以《花生漫畫PEANUTS》作主題的別注，以FDMTL簽名式的藍染、拼布等日式傳統工藝風格作設計主題，由包袋玩到布公仔，即引來搶購潮，可謂本地便利店聯乘歷史中，最潮的一次。

【了解聯乘背後】日系藍染襤褸風味進駐7-11 三方聯乘將可愛史諾比配上舊化FDMTL

7-Eleven聯乘FDMTL透明Snoopy Figure（7-11）

眼見成績優異，7-Eleven與FDMTL即迎來第三次合作，雖然依舊是《花生漫畫PEANUTS》當主角，但今次再搞搞新意思，其中Snoopy Figure是焦點所在。這聯乘Figure以3D立體建構，用上透明軀殼呈現，BE@RBRICK、Kewpie等熱賣玩具亦曾以此模式設計，仔細再看原來內有乾坤，那些藍色原來是以印有FDMTL經典藍染BORO布碎所構成，由FDMTL主理人津吉學親自操刀，Figure的布料更是以人手置入，每個都是獨一無二，附有吉津學簽名及獨立編號證書，潮味十足又能顯示品牌DNA和職人精神，甚有心思，限量推出250個，相信很快便會換購一空。



昔日經典透明Figure設計：

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除了Figure外，今次聯乘還有拼布Tote Bag，由FDMTL位於東京的自家工場製作，糅合日本傳統BORO拼布工藝，既有品牌經典拼布圖案，又縫上穿著FDMTL服飾Snoopy印章，

更打正「Made In Japan」旗號，細緻程度勝過上一代別注袋款，而產量比Figure更少，只得200個，要捕實換購時機，免得撲空。

7-Eleven聯乘FDMTL拼布Tote Bag（7-11）

至於換購方法有別於上回，今次yuu會員以80,000 yuu 積分加$499預購Tote Bag，而Figure則是100,000積分加$799預購，於7月15日中午12時開始，又是一場手快有手慢無的遊戲。



重溫上兩回7-Eleven聯乘FDMTL設計：