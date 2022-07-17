NIGO KENZO重現Steel Toe鞋　回憶光頭黨Dr. Martens踏破鐡鞋歳月

NIGO接捧KENZO後首個FW22季度，全新作品已陸續開賣，當中一對鐵頭Steel Toe皮鞋尤其矚目，日前突然在官網上架瞬間斷碼，而據知香港專門店亦會不日推出，可謂全城期待。



KENZO創意總監NIGO為品牌打造的外露鐵頭鞋近日終於發售。（KENZO）

大大個品牌標記刻印其中，十分虛榮。（KENZO）

KENZO FW22。（KENZO）

+ 7

其實NIGO溺愛Steel Toe鐵頭鞋絕非一朝一夕之事，遠在今次KENZO之前，無論昔日的BAPE、現在的HUMAN MADE和近年與LOUIS VUITTON合作的LV²，NIGO均直接或間接地提案出鐵頭鞋作品，堪稱「鐵頭鞋」第一人。不過，年輕一代別以為鐵頭鞋的潮流康莊大道，乃是直接由NIGO鑿空出來，事實上早在NIGO仍是孩童之際，在地球另一端的英國已然發光發亮，而且還是靠老祖示Dr. Martens所賜。

BAPE × Dr. Martens。（BAPE）

HUMAN MADE和與LOUIS VUITTON合作的LV²亦有相關鐡頭作品。（LOUIS VUITTON）

HUMAN MADE × Cause × George Cox。（LOUIS VUITTON）

提起Dr. Martens，大家或多或少對品牌輝煌歷史略知一二，這裏便不再多講，只想說在1950、60年代草創階段裡，Dr. Martens一直主打實用至上的工人階層，甚麼Air-cushion Sole氣墊鞋底、包裹在皮革內部的Steel Toe鐵頭，全是專為搬輸工人、郵遞員及家庭主婦等社群日常生活需要而設，未必牽涉太過裝飾性美學義理。例如1960年1月4日推出因此定名的1460型號靴款，起初便是針對東倫敦魚市場工人來製定，表層油性Oily的皮革處理，乃是為防魚市場內的濕水沾污鞋子並黏附其中，委實唔講唔知。

Pete Townshend是首批將Dr. Martens帶進潮流領域的文化巨人。（Pete Townshend）

然發展至60年代末及70年代，Dr. Martens形象卻發生了質變，由於當時英國經濟停滯不前，政治問題頻生，權貴與藍領階級爆發激烈衝突（史稱為英國病British disease時期），在工人階級十分流通的Dr. Martens Boots，便成為普羅大眾之抗爭象徵，The Who樂團靈感人物Pete Townshend果敢穿它上台控訴社會不公，引來萬千收入較低的基層Mods友跟風，事關他們早就厭倦了Hippie與中產Mods族公子哥兒式無所事事。這群基層Mods族，隨後亦演變成Skinhead光頭黨，但留意這時期光頭黨只是將頭髮剃到很短而已，還未發展成真正的光頭。

Skinhead友著Dr. Martens的歷史照片。（Dr. Martens）

Dr. Martens在當時深受英國年青人歡迎。（Gavin Watson）

Dr. Martens橫跨Mods與至Punk的時代洪流之中，歷久不衰。（Gavin Watson）

及至70年代中，Skinhead次文化融合了Punk龐克音樂和意識形態，演化得更加激烈，由原本單純社會控訴，淪變成終日撩是鬥非的暴力族群。裝扮上他們會將髮型剃成全光頭，衣服以Ben Sherman和 Fred Perry的恤衫和Polo Shirt作主調，至於鞋款，則一定非Dr. Martens靴子莫屬，原因不止是品牌形象切合其背景與核心價值，亦因為鞋頭內藏鐡片的Dr. Martens皮靴「威力十足」，打鬥時當作武器般去踢人，破壞力驚人，堪稱每日必備、隨時傍身的上佳武器。

將鞋頭的皮革用刀片鎅破，外露出銀色鐵片之穿搭術。（Gavin Watson）

Dr. Martens自家開發出直接將鐡片外露的鐡頭皮鞋。（Dr. Martens）

而當時Skinhead穿著Dr. Martens也有自成一派配襯方式——將鞋頭皮革用刀片鎅破，外露出銀色鐵片，算是一種身份認同與群組記認，也顯示出能夠擁有著Dr. Martens是一件讓當時英國青年很自豪的事。雖然這種與次文化掛鉤之歷史並非出自Dr. Martens本意，但後世Dr. Martens的設計團隊亦很尊重這段歷史，不時從中吸取靈感，創造新作品，最經典例子便是開發出直接將鐵片外靈的鞋子，概念破格，最終引來NIGO慧眼識英雄，借鑑成就出上文多款人氣鐵頭鞋作。