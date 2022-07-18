金像獎｜細數影帝謝賢時裝時刻　3大潮流細節讓他「潮出個黃昏」

【謝賢/ 金像獎/ 影帝】第40屆香港電影金像獎圓滿結束，謝賢憑藉《殺出個黃昏》以85歲高齡首奪最佳男主角，成就出金像獎史上最年老影帝，成績斐然。



作為香港家傳戶曉藝人，四哥不但帶來無數經典影視作品，愛情史與造型打扮同樣叫人看得津津入味，今次《一物》從Style方面入手，盤點謝賢別樹一格的造型細節，如何讓他「潮出個黃昏」。



四哥首奪影帝。（影片截圖）

謝賢的日常風格以機車風再糅合搖樂美學為主，Chrome Hearts不離身。（四哥謝賢Weibo）

四哥手上所戴的Chrome Hearts手鏈應該是這一款。（Carousell）

1：Chrome Hearts香港區第一人

簡單來說，謝賢的日常風格以機車風再糅合搖樂美學為主，與Aerosmith主音Steven Tyler十分相似，都屬「重口味」男性打扮，一般男生如此穿搭，每每淪為Fashion Victim或MK仔，唯謝賢這種先天高大再後天不斷Keep Fit的身材，才駕馭得來。

潮襯Chrome Hearts Cross Pendant十字架頸鏈。（搜孤娛樂）

剛好謝賢兒子謝霆鋒又有一條。（Weibo）

對於這種造型，存在感極強的銀器首飾可謂至關重要，當中尤以銀器之王Chrome Hearts最受他青睞，他兒子謝霆鋒一樣，謝賢多年來都是Chrome Hearts不離身，招牌Cross Pendant十字架頸鏈、童軍花手鏈及褲鏈等，基本上樣樣有齊，更總愛搭配名錶Franck Muller的Casablanca系列，市值二十多萬，集型格與奢華與一身。

紮馬尾加配戴太陽眼鏡是謝賢的定番造型。（梁碧玲攝）

紮馬尾、太陽眼鏡再加Chrome Hearts銀器，謝賢與Karl Lagerfeld相似之處實在太多太多。（Chrome Hearts）

2：東方老佛爺的馬尾與黑超

時裝達人Wyman黃偉文過往曾開玩笑，指林子祥似山本耀司，而謝賢則似Karl Lagerfeld，至於沈嘉偉亦都與Hussein Chalayan成個餅印一樣……的確，作為西方、東方的名人，老佛爺與謝賢同為「30後」，身高接近（老佛爺高178cm，謝賢高179cm），造型上亦同樣總愛紮馬尾加配戴太陽眼鏡示人，唯一明顯分別是Karl Lagerfeld老年後願意保留自己雪白自然髮色，四哥卻堅持染黑，保持青春，一黑一白，各擅勝場。

四哥在電影《殺出個黃昏》之中也是樽領不離身。（殺出個黃昏）

時裝界近年大流行Turtle Neck樽領，四哥過去便一直著用了許多年。（CHANEL）

3：保暖遮老樽領衫

當然，即使再Keep Fit、染髮也好，人體有些部位還是會暴露你直實年齡，眼睛固然是其一（所以才戴太陽眼鏡），而頸項位置亦是如此，那裡既不能化妝，亦難以整形，最好的方法，就是以服飾來遮掩，如是者近年大流行Turtle Neck樽領，四哥過去便一直先知先覺地著用多年，連在電影《殺出個黃昏》之中也是著用樽領服飾，既能保持青春外觀，又能夠保暖，事關老人家頸部位置最容易著涼，一舉兩得。