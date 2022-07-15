New Balance突發新型號9060　怎樣從經典9系跑鞋中變出新意？

New Balance近年人氣一直高企，除了有賴經典鞋款復刻以及重磅聯乘外，品牌不斷開拓新型號，同樣是成功關鍵，新與舊雙軌並行。



New Balance新型號9060（New Balance）

9系跑鞋是New Balance重要經典之一，這點毋庸置疑，而近年品牌不斷將之復刻，由990、991、992到993，有以原汁原味的灰系呈現，也有注入新配色新元素的設計，一樣叫好叫座，不論走到中環、銅鑼灣，以至油尖旺，還有上水屯門元朗，一定碰見穿上灰色NB 9系的人，這就是鐵證。



NB近年大熱聯乘鞋款：

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再者，New Balance的聯乘項目，也做得有聲有色，先後跟Aimé Leon Dore、Salehe Bembury、thisisneverthat、Paperboy Paris等不同風格的品牌合作，全是一鞋難求的搶手貨。

New Balance設計結合OG形態融合860的復古科技（New Balance）

【9060設計結合990與860元素】

不過，New Balance並不沉醉於這些光輝之中，反之仍不斷努力作出新突破，研發新鞋款。最新亮相的是9060。看到鞋款型號的「9」字，相信大家也估計到這新鞋跟NB 9系關係密切。9060設計是重塑品牌昔日經典，將990的OG形態融合860的復古科技，卻又不是全盤照辦煮碗的純粹Retro，像延伸的N字Logo、充滿立體感的加厚後踭、倒三角鞋舌章等細節，帶來耳目一新的感覺，而裸色與灰調的配合，簡潔清涼感為夏天而設。

9060新舊融合的變奏，則令人回憶起NB另一型號57/40，將舊日經典元素變出嶄新面貌的方式同出一轍，顯示出靈活巧妙的創意，當初57/40不斷推出新色成為NB新貴，相信9060假以時日也會變成另一受歡迎鞋款。