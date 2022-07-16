4個實力不輸母牌的支線品牌　Carhartt WIP、日版Nautica潮人必備

由 Jerry Lorenzo 主理的 Fear of God 旗下支線 ESSENTIALS，日前正式推出 2022 春夏系列，並於本季首次加入女裝單品，滿足女性粉絲。



雖說 ESSENTIALS 是 FOG 的品牌支線，但更平易近人的售價，還是吸引不少忠實粉絲。今天就和大家聊聊，除了 ESSENTIALS 外，還有哪些魅力不輸母牌的品牌支線。

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長谷川昭雄打造 Nautica jp 時下 city boy 標配

寬鬆、簡約又不失街頭感，是現今 Nautica jp 帶給大眾的印象。在 2020 年回歸日本市場後，Nautica jp 找來了知名造型師長谷川昭雄擔任創意總監，除了將其著名的 city boy 風格注入其中外，還融合了滑板、塗鴉等次文化元素，加上親民的價格，吸引不少時下年輕男女追捧。改造後的 Nautica jp 和母牌相比，不僅更符合流行趨勢，還成功打入年輕族群市場，可謂名利雙收。

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承接百年工藝 融合次文化的 Carhartt wip

Carhartt wip 全名為 Carhartt Work In Progress，Work In Progress 是瑞士商人 Edwin Faeh 於 1994 年創立的公司名稱，該公司為當時歐洲唯一的 Carhartt 代理商。和母牌相比，Carhartt wip 充滿更多音樂、嘻哈等流行元素，材質和版型也來得更加舒適。此外，該牌也曾與 Nike、New Balance、FPAR、Waco maria 等品牌合作，影響力擴及全球，早已是每個人衣櫃的必備品牌。

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服裝工藝融合生活美學 Visvim ICT

Visvim ICT 全名 Visvim Indigo Camping Trailer，是 Visvim 主理人中村世紀於 2013 年創立，ICT 融合了 Visvim 特有的日式古典和印第安文化，該支線的產品，都是純手工搭配稀少面料打造，擁有高質量和高訂價，堪稱是品牌最頂級的支線。對中村世紀來說，ICT 更像一種傳達生活美學的方式，而不僅僅是個品牌支線，這也是為甚麼在高昂的定價下，該支線仍擄獲廣大粉絲的原因。

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綜觀以上支線，除了設計風格、品牌定位與母牌不同外，三者都試圖在現有的品牌精神上，建立新的品牌文化。鞏固舊有客群之餘，還能擴大品牌受眾，與其說他們是用服裝吸引消費者，不如說他們是用品牌文化與受眾溝通。

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