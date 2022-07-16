4個實力不輸母牌的支線品牌 Carhartt WIP、日版Nautica潮人必備
由 Jerry Lorenzo 主理的 Fear of God 旗下支線 ESSENTIALS，日前正式推出 2022 春夏系列，並於本季首次加入女裝單品，滿足女性粉絲。
雖說 ESSENTIALS 是 FOG 的品牌支線，但更平易近人的售價，還是吸引不少忠實粉絲。今天就和大家聊聊，除了 ESSENTIALS 外，還有哪些魅力不輸母牌的品牌支線。
長谷川昭雄打造 Nautica jp 時下 city boy 標配
寬鬆、簡約又不失街頭感，是現今 Nautica jp 帶給大眾的印象。在 2020 年回歸日本市場後，Nautica jp 找來了知名造型師長谷川昭雄擔任創意總監，除了將其著名的 city boy 風格注入其中外，還融合了滑板、塗鴉等次文化元素，加上親民的價格，吸引不少時下年輕男女追捧。改造後的 Nautica jp 和母牌相比，不僅更符合流行趨勢，還成功打入年輕族群市場，可謂名利雙收。
承接百年工藝 融合次文化的 Carhartt wip
Carhartt wip 全名為 Carhartt Work In Progress，Work In Progress 是瑞士商人 Edwin Faeh 於 1994 年創立的公司名稱，該公司為當時歐洲唯一的 Carhartt 代理商。和母牌相比，Carhartt wip 充滿更多音樂、嘻哈等流行元素，材質和版型也來得更加舒適。此外，該牌也曾與 Nike、New Balance、FPAR、Waco maria 等品牌合作，影響力擴及全球，早已是每個人衣櫃的必備品牌。
服裝工藝融合生活美學 Visvim ICT
Visvim ICT 全名 Visvim Indigo Camping Trailer，是 Visvim 主理人中村世紀於 2013 年創立，ICT 融合了 Visvim 特有的日式古典和印第安文化，該支線的產品，都是純手工搭配稀少面料打造，擁有高質量和高訂價，堪稱是品牌最頂級的支線。對中村世紀來說，ICT 更像一種傳達生活美學的方式，而不僅僅是個品牌支線，這也是為甚麼在高昂的定價下，該支線仍擄獲廣大粉絲的原因。
綜觀以上支線，除了設計風格、品牌定位與母牌不同外，三者都試圖在現有的品牌精神上，建立新的品牌文化。鞏固舊有客群之餘，還能擴大品牌受眾，與其說他們是用服裝吸引消費者，不如說他們是用品牌文化與受眾溝通。
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