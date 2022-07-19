瘋傳Supreme與Louis Vuitton第二度合作　推出日期快到超乎想像？

【Supreme/ Louis Vuitton/ LV/ 聯乘】論近十年最為重要的時裝發佈會，Louis Vuitton男裝2017年秋冬季度可謂重中之重，當時創作總監Kim Jones獨具慧眼，邀請Supreme製作聯乘系列，自此改變時裝歷史譜系，讓街頭文化全面席捲高級時裝圈，為百年來前所未見。



Louis Vuitton FW17與Supreme合作的盛況空前 。（Tommy Ton）

更重要是這個本來被歌頌成可一不可再的神級系列，在不久將來大有可能告別「可一不可再」之稱號，日前美國知名IG潮流頻道DropsByJay突然爆料，聲稱收到可靠情報，指Supreme與Louis Vuitton將會第二度聯手，打造全方位別注系列，不但集衣服、手袋、飾物於一身，連第一回所沒有的鞋履產品，今次亦將包括在內，實在令人期待。而且據流出線報所指，第二擊Supreme聯乘Louis Vuitton暫定於FW22正式登場，換言之隨時8、9月就會全球開賣，較之2017年第一擊大鑼大鼓，今次無疑低調得多。

對於流傳着的Air Dior Chicago新色，《一物》一年前便報導過，但至今仍只聞樓梯響。

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雖然這個Supreme × Louis Vuitton第二擊目前尚未有任何產品照流出，卻已然在全球掀起熱烈討論，只因這個系列只聞樓梯響得太久了。而貴為世界上最懂得吊人脾胃的時裝集團，LVMH旗下另一大牌Dior，同樣有一系列長時間只傳聞未見影，說的就是他們與Nike合作的Air Dior系列。自從2020年首對粉藍色高/低筒Air Jordan 1面世後，網上一直流傳雙方會乘勝追擊，推出Chicago、全白和黑 × 白3種配色，更一度連暗盤炒價都公布了出來，讓世人以為美夢近在咫尺。

誰不知等了又等，兩年如斯過去，一切仍然像海市蜃樓般，推出日子遙遙無期，令人疑惑球鞋遲遲未見是因為Dior「吊高黎賣」，一拖再拖？還是由始至終都只是網民癡心妄想，以自家改造Concept Sneakers假圖來矇混大眾？想來隨着Supreme與Louis Vuitton的最新合作，關於新Air Dior消息亦會逐漸水落石出，答案自有分曉。