【Y2K回歸】曾被唾棄的過氣貨車帽 華麗轉身變成今夏最潮配飾
撰文：山本保玲
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時裝周期間，除了聚焦品牌最新設計，台下、場外觀眾的穿搭，同樣受到廣泛注意。而今年其中一樣曝光率最高的單品，竟是久違了的貨車帽Trucker Hat。
Y2K回歸潮流下，BALENCIAGA、CELINE、Gentle Monster等品牌，將二十年前的經典元素重新帶到時尚世界，上一代人懷緬昔日的好時光，年輕族群則視之為聞所未聞的新意思。因此，潮流是樣很有趣的東西，喜怒無常，今日熱賣的潮物，可能是明日堆田區的廢物。好些潮流過後被嫌棄的Y2K設計，近來全部來一個華麗轉身，變成現今當時得令的潮物，貨車帽正是蓄勢待發，時裝周台下、場外的觀眾，頭上總見這單品。
貨車帽在千禧年期間紅極一時，歐美的Paris Hilton、Jay-Z、Pharrell Williams、Justin Timberlake，到當時A BATHING APE主帥NIGO，全是帽不離頭，後來這風潮亦蔓延到香港，當時一眾潮流人如陳冠希、余文樂等，個個必備貨車帽，後來更發展出一種很地道的港式戴法：把貨車帽後帶調校到最窄，然後將帽「放」在頭上，由於只是輕輕的放在頭頂，遠遠高於額頭位置，「笠高帽」的穿戴方式，遇上大風一吹，或大步跑動，幾近肯定可跟貨車帽說再見，這穿搭方式十分MK，卻是本地潮人永遠不會忘記的集體會憶。
貨車帽除了得到「人和」，在「天時」上亦佔據有利位置，雖然有謂時裝人金剛身，不怕凍不怕熱，最緊要型，但在炎夏猛烈陽光底下，不論Cap、Mountain Hat、Bucket Hat，同樣焗到出汗，輕則濕透，重則出疹，相反網面的貨車帽卻解決了這問題，絕對是夏季良品，今季不少品牌都有推出貨車帽，現在為大家盤點一下。
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