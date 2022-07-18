夏日8對最熱門涼鞋及拖鞋推介　讓雙腳透氣同時不失潮人型格穿搭

炎炎夏日正式到來，相信不少人已經在準備購入一些涼爽又舒適的涼拖鞋，而近年涼拖鞋可說是潮流大勢單品，不僅各方品牌都在推出，重磅聯乘也不斷。



一雙好看的涼拖鞋絕對是夏日穿搭的神器，因此這次小編就特別推薦了 8 雙今年 2022 人氣涼拖鞋，今夏不妨就先從這幾雙下手吧！

8 款討論度極高的涼鞋及拖鞋推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2022年8對涼拖鞋推薦

1. DIOR BY BIRKENSTOCK

近期來自德國的鞋履品牌 Birkenstock 與 Dior 合作絕對是話題滿載，使用考究的橡膠細節和工業風格 CD 搭扣讓功能性與風格完美結合，Birkenstock 完美貼合腳掌骨骼肌理的軟木鞋身襯以皮革鞋墊，鞋底刻紋結合了 Dior Oblique 斜紋圖案與勃肯鞋代表性的骨骼紋路，整體將雙方的工藝結合到極致，舒適和奢華也一次點滿，今夏上腳它絕對成為眾人之中的亮點。

2. WISDOM® X SHAKA SANDALS 「WISH NEO」

以機能為主的台灣人氣服飾品牌 WISDOM® 今夏與日本知名鞋履品牌 SHAKA 合作，重塑經典款式「NEO RALLY」帶來更街頭機能感的調性；選用配色也低調增添視覺層次效果，搭配品牌標準字樣的織標與絆帶上的 WMA 字體來提升細節質感；此外，改良足弓高度更合亞洲人的腳型，鞋底材質選用舒適的 EVA 中底，再搭上 nozzle quiz 一同推出搭配鞋款的長襪完整你的夏日最強 Look ！

3. SUICOKE x NEIGHBORHOOD DEPA-V2

日本人氣鞋履品牌 SUICOKE 今夏再度攜手裏原宿大牌 NEIGHBORHOOD ，使用了 DEPA-V2 鞋款，設計上選以佈滿標語的提花織帶並搭載象徵高品質、耐用且抓地力 出色的義大利 Vibram® 黃金大底。經典的 NEIGHBORHOOD 字樣 logo 刻印 於鞋底側緣。最後也不忘將雙方的 logo 點綴於上層及後跟的織帶上，為本次的設計帶來完美的收尾，絕對是喜愛潮流的朋友不容錯過的重磅聯乘！

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4. The North Face EQBC Slide

戶外大牌 The North Face Urban Exploration 近年同樣推出了涼拖鞋款 EQBC ，充滿機能性加上經典輪廓讓 Outdoor 人士深愛不已，在這次最新「 Urban Oasis 」季度之中，大量使用了有變形蟲之稱的 Paisley 印花，同樣使用 EQBC 拖鞋上，深藍色的底配上白色印花，絕對是不敗的人氣配色，當然售價也是相當的平易近人，絕對是今夏必敗的鞋履之一！

5. Nike Offline 2.0

號稱 YEEZY Slide 平價款的全新 Adilette 22 slides 以一體成型的設計輪廓展現出十足未來感，材質採用 adiFOM 超軟中底，確保穿著時的舒適體驗。而鞋身整體都是以環保材質打造而成，體現了 adidas 對環境的愛心和責任，獨特的波浪狀紋路則營造出視覺上的識別度與層次感，較為親民的價格，勢必會成為今夏深受潮人們喜愛的潮流脫鞋之一。

6. adidas Originals Adilette 22 slides

號稱 YEEZY Slide 平價款的全新 Adilette 22 slides 以一體成型的設計輪廓展現出十足未來感，材質採用 adiFOM 超軟中底，確保穿著時的舒適體驗。而鞋身整體都是以環保材質打造而成，體現了 adidas 對環境的愛心和責任，獨特的波浪狀紋路則營造出視覺上的識別度與層次感，較為親民的價格，勢必會成為今夏深受潮人們喜愛的潮流脫鞋之一。

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7. Jordan Sophia Slide

Jordan Brand 推出的 Sophia Slide 採用簡約大方的設計，鞋面以兩條大面積綁帶交叉而成，加上一個 Jumpman Logo 點綴，未來感十足；中底則有加厚設計，腳後跟更注入了 AIR 氣墊，外觀和舒適度一次到位；不過可惜的是 Sophia Slide 為女性鞋款，略有興趣的男性朋友不妨可以找大尺寸試試了。

8. Merrell HYDRO MOC

戶外大牌 Merrell 旗下以一體式 EVA 發泡成型的 HYDRO MOC 鞋款絕對近年 Outdoor 圈和街頭圈最火熱的鞋履，採 用MERRELL 專用的 FloatPro™ 加上 10% BLOOM™ 的鞋身不只有不怕水、超透氣、超輕量等特性，舒適度也不在話下，加上超未來的輪廓設計及多色選擇，讓它受到眾多潮人追捧愛戴，今夏就靠著它從戶外帥到街頭都沒問題！

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