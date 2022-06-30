打造Tom Cruise《壯志凌雲》造型　皮褸、牛仔褲4件軍工單品必敗

相信螢幕前的湯告魯斯 Tom Cruise 粉絲們應該都看《壯志凌雲：獨行俠》了吧！



時隔多年推出續作的《壯志凌雲》毫無疑問是湯告魯斯的經典作品，不僅對於飛行員和軍人有眾多生動有趣的描繪，其強烈的八零年代風格也讓不少影迷至今仍深受吸引，甚至帶動了劇中曾出現過的太陽眼鏡、飛機褸等商品熱賣，而今次為呼應《壯志凌雲》的熱潮，編輯也為各位精選了 4 款電影風格的質感軍工裝單品，想跟湯告魯斯一樣帥？看下去就對了！

想打造電影裏Tom Cruise 的飛行員造型，以下4款復古軍工裝單品閉眼買下就對了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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湯告魯斯《壯志凌雲》著用：

Polo Ralph Lauren G1 Leather Bomber Jacket

首先要介紹的是電影中湯告魯斯瘋狂著用的 G1 飛機褸，由 Polo Ralph Lauren 所推出的 G1 Leather Bomber Jacket 有著經典的廓形和設計，不只是收束的下擺和袖口以及絨毛材質的領片，外套的材料也選用了細緻的復古原色皮革，當然啦，飛機褸不可或缺的徽標、別章也沒有少，編輯尤其喜歡外套前方的兩個口袋配置，兼具外型和收納功能的設計是一充滿巧思的細節，喜歡的讀者們不妨如圖搭配丹寧襯衫，方可穿出硬派男人的魅力。

Ray-Ban Aviator 3025

因《壯志凌雲》一作而走紅的，除了 G1 飛機褸外，莫過於 Ray-Ban 旗下的 Aviator 3025 飛行員太陽眼鏡了。Ray-Ban Aviator 最初是為了保護飛行員在高空飛行中，不被強烈的陽光所傷害或造成危險而進行開發設計，然而其上寬下窄的鏡片造型不但能夠修飾臉型，金屬邊框的設計亦讓它十分亮眼，再加上《壯志凌雲》為它所帶來的高人氣，Aviator 3025 如今已成了夏日百搭太陽眼鏡的不二首選！

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Levi’s 501 Original Fit Jeans

說到《壯志凌雲》怎麼能不提到湯告魯斯搭配 G1 飛機褸所著用的那一條 Levi’s 501 呢？Levi’s 501 毫無疑問是品牌最為經典的牛仔褲系列，從口袋上的鉚釘、五袋口設計到懷錶錶袋、鷹翅弧線，皆是 501 最具魅力的品味細節，而方正的剪裁、排釦設計和直筒版型，更是令所有 Levi’s 的忠實顧客愛不釋手的完美輪廓，不論是從其傳奇的經典地位來考量，還是從它的實穿性及搭配性來判斷，這件 Levi’s 501 Original Fit Jeans 都絕對得收！

IWC Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN

最後要介紹的這款單品是來自 IWC 的 Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN，這支錶雖然並非湯告魯斯在電影中所配戴的 Porsche Design Orfina 7176s，卻是受到電影啟發後被設計出來，如今成為暢銷商品的系列錶款。這支錶使用陶瓷錶殼搭配旋入式錶冠，搭載自動上鍊機芯及 46 小時動力儲備，並裝配了穩固的玻璃錶鏡防止因氣壓驟降而造成的鬆脫現象，再加上黑色織物錶帶，從功能到外型都充滿《壯志凌雲》的風格，且價格相對親民、容易入手，身為粉絲的你還不趕緊收一支嗎？

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