Nike聯乘CPFM Dunk Low曝光　滿佈泥濘新波鞋能否成為年度鞋王？

上月，眾所期待的「倒鉤鞋王」 Travis Scott x Air Jordan 1 Low 「Reverse Mocha」 終於曝光官方圖片，其大地色系、淺色外觀所營造的復古氛圍，已經讓不少鞋迷蠢蠢欲動，不過發售在即，從去年就話題性極高而後消聲匿跡的 CPFM x Dunk Low 也在這時迎來官方圖輯，果然與先前流出版本相同，與經典鞋型「相差甚遠」，企圖挑戰年度鞋王的最高地位！



全名為 Cactus Plant Flea Market 街頭品牌 CPFM，自 2020 年與 Nike 推出 Swarovski （施華洛世奇）水鑽版本的 Dunk Low 後，相隔一年再度流出全新合作鞋款，但或許是受到疫情影響，遲遲未有更多消息曝光。

Cactus Plant Flea Market x Dunk Low 公布官方圖輯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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直至近日，CPFM x Dunk Low 官方圖輯在網路上現身，鞋面一改以往的全皮革材質，而是換上了更高質感、不同深淺的麂皮面料，外觀層次感十足，另外前、中、後使用的菱格紋縫線，以及全鞋最具特色從底下延伸向上的草綠中底，刻意營造的泥濘骯髒感，更是將視覺效果拉好拉滿，還有左右腳不對稱的超級大勾與太極陰陽符號、極為厚實的鞋幫跟鞋舌，都替鞋款增添幾分的自然狂野。

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不過，官方目前還未透露正式販售的確切時間，預計於今年下半年登場，隨鞋也會附贈印有 “just do it” 的毛絨收納袋。

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