Hermes愛馬仕全面進軍戶外市場　山系機能背囊售價媲美Mini Lindy

【Hermes/ 愛馬仕】愛馬仕終歸是愛馬仕，要這個百年法國老牌推出千幾、二千港元的背囊，是沒有可能的了，不過，若果冒冒然推出一個數以萬元計的背囊，大眾又會反問究竟和The North Face、Patagonia分別何在？認真挑剔。



Hermes SKI BAG IN BIVOUAC CANVAS AND RÉGATE BULLCALF HK$58,100。（Hermes）

$58,100的價錢，可是抵得上一個正價Hermes Mini Lindy的。（Hermes）

不過，Hermes當然貴得有道理，要讓人心服口服。品牌FW22新季度中，新鮮出爐推出一系滑雪級別用山系背囊Ski Bag，一式兩款，每個承惠$58,100，單看價錢或許令人汗顏，甚或至覺得它與The North Face Purple Label SS22的Nylon Backpack有幾分相似。

這個Hermes Ski Bag選用上專用級別野外露營帆布製。（張榮熹攝）

設有兩種配色。（張榮熹攝）

包袋繡有別具戶外風味的Hermes Logo標記。（張榮熹攝）

可是，只要細心觀察，即會發現箇中可是有着天淵之別，首先這個Hermes Ski Bag並非用坊間尼龍物料製造，而是選用上專用級別野外露營帆布，防風防水乃至速乾透氣性能，不但位屬上佳級別，加上非常耐用耐磨，長時間使用再加上陽光暴曬，所產色的色落與Sun Faded果效，亦甚有古着情懷，愈用愈有味道。

Hermes Ski Bag結合索帶與鋼扣調節鬆緊。（張榮熹攝）

再者，既然是Hermes出品，皮革當然是不可或缺元素，哪怕應用在新潮山系領域亦是如此。Ski Bag由底部、頂尖拉鏈位到袋面車縫位置，都是用上頂尖牛皮革製造，非凡品質與染色工藝，應用在機能尼龍背包上，不但沒有格格不入，更增添了叫人眼前一亮之奢華感覺，這點絕對是其他傳統山系品牌所不能比擬的，因此貴得有道理。