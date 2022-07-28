Stussy聯乘Nike Air Max反剔源自2013年？　比Supreme更具玩味？

以衝浪服裝起家的街頭潮流品牌 Stüssy，近年來與 Nike 攜手聯名不間斷，獨特的設計細節與招牌沙色，使每次企劃皆屢屢造成潮流圈轟動，儼然已成為現今球鞋圈中必關注的人氣合作雙人組之一。而繼今年 Stüssy 率先釋出 Converse、Nike Air Force 1 Mid 等聯乘系列之後，上月初又很快地曝光了全新的 Nike Air Max 2015 聯名，密集的合作，也讓人見識到了 Stüssy 身為街頭元老霸主的影響力。



本次Stüssy x Nike Air Max 2015 採用曾轟動一時的 Air Max 2015 為設計藍圖，除了注入代表性的 Fossil 配色以外，也將原先的網布材質改為麻布編織面料，使整雙鞋充斥著 Stüssy 系列中的辨識元素，將經典重新詮釋成另一種樣貌。不過有鑒於 Air Max 系列家族龐大，幾乎可說承載了 Nike 品牌歷史中的一大部分，雖然過去 Stüssy 有曾帶回另一經典鞋款 Air Zoom Spiridon 的經驗，但大氣墊家族的人氣款式不勝枚舉，特別採用 Air Max 2015，總讓人覺得事有蹊蹺。今番，球鞋相談室就是要來和各位鞋迷討論 Stüssy x Nike 最新聯名之所以用 Air Max 2015 可能的三個原因！

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延續 2015 年的 Air Max 95 聯名？

如果是長年來有在關注球鞋的朋友們，在這回 Stüssy x Nike Air Max 2015 聯名消息曝光之後，應該會馬上聯想到雙方曾在 2015 年以 Air Max 95 為核心進行合作。當時 Stüssy 攜手 Nike 在系列作中人氣代表之一的 Air Max 95 適逢二十週年之際，推出包含黑魂、深藍、軍綠三款配色的聯名版本，上頭注入了多項 Stüssy Logo，整體識別度滿載，加上麂皮與網布的拼接質感，簡潔有力的設計概念，深受不少潮人們的喜愛。

約莫 2015 年前後，當時潮流圈掀起一波 Air Max 風潮，而這回 Stüssy x Nike 選用的 Air Max 2015 正好是當年叱咤街頭的大氣墊鞋款，同時也是上次聯名選用 Air Max 系列的年份，時間上的巧合，讓人不免猜測這次雙方是為延續 2015 年的合作計畫，向經典致敬的意味看來相當濃厚。

衝著讓人傾家蕩產的「倒勾」設計？

在 Travis Scott 以聯乘 Air Jordan 1 掀起「倒勾」熱潮之前，這現今使人傾家蕩產的反向設計，其實早已出現在 Air Max 2015 的鞋身上。雖然 Air Max 2015 不是首款擁有反勾設計的 Nike 鞋款，但這樣的獨特元素在當年還是吸引不少鞋迷追捧，如果單看現在倒勾在球鞋圈的高人氣，再加上上述的年份因素，或許這也是本次 Stüssy 決定以 Air Max 2015 為聯名主角的理由之一。

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是 Air Max 2013 還是 2015？

在 Stüssy x Nike Air Max 2015 剛曝光時，就有外媒認為這次聯名其實是以 Air Max 2013 為主軸設計，而這論點也是有跡可循的。從上方 Air Max 2015 與 Air Max 2013 的比較圖能發現，從氣墊與後跟高度、鞋面的紋理分布、Flywire 對應的鞋帶孔加上整體線條，除了最明顯的倒勾以外，輪廓與設計元素都與 Air Max 2013 較為相似。不過，因為在 Stüssy 的操刀下，鞋面材質改為麻布編織而成，透明氣墊也變為實心設計，使人一眼就直覺是 Air Max 2015。

截至目前為止，Stüssy x Nike Air Max 2015 尚未釋出任何官方資訊，連販售日期也不得而知。如果這次聯名鞋款真的是 Air Max 2013，以該鞋款將於明年問世 10 週年的情況下大膽預測，最新的 Stüssy x Nike Air Max 或許會於 2023 年才會正式登場，不過這些猜測都必須等官方正式公布訊息來證實了。

綜合本篇文章的三點，編輯認為 Stüssy x Nike Air Max 的最新聯名鞋款就像是擁有倒勾設計的 Air Max 2013，是結合兩種鞋款的特殊版本。儘管一直以來，雙方在合作的鞋款選擇上總是出乎意料，但本次聯名真實身分不論是 Air Max 2013 或是 2015，還是令人感覺到相當有趣。總結來說， Stüssy x Nike Air Max 2013/2015 以品牌精隨加注於經典鞋款中，這樣的模式還是成功吸引到全球鞋頭們的眼球，有機會再帶起 10 年 Air Max 風潮，對於想回味的粉絲們來說，絕對是最好不過的事情了。

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