肥厚圓潤板仔波鞋成大熱　潮牌OLD ORDER走紅竟與巴西奧運有關？

2018 年，饒舌歌手 A$AP Rocky 與運動品牌 Under Armour 釋出聯乘 SRLo 鞋款，儘管這種臃腫且厚實的設計開始被普遍大眾所排斥，不過，在隨後找來 OSIRIS D3 鞋款設計師兼滑板選手 Dave Mayhew 背書還原其 90 年代的背景資歷後，A$AP Rocky 也亦將其 SRLo 形容為「葡萄酒」般餘韻無窮表示：「現在人們可能認為它很怪，但他們會在 3018 年才領悟。」



然而，不用等到 3018 年，奢侈老牌 Lanvin 不久後也在 2020 FW 秀場上推出 Curb 鞋款，獲得 24kGoldn、Travis scott 等一眾 Rapper 所青睞，就連已逝世的 Louis Vuitton 前男裝藝術總監 Virgil Abloh 也曾在生前多次著用。接著，Dior x ERL 也在 2023 Spring 釋出 B9S 鞋款，保留品牌格調的 DNA 語言設計的同時，為觀眾們回溯 80 – 90S 之間「最地道的黃金年代」。

由遭大眾唾棄的A$AP Rocky SRLo波鞋到受潮流熱捧的OLD ORDER的Skater 001，究竟經歷了甚麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

至今，以上所敘再加上時下潮人們各路的精彩詮釋，這種大眾普遍有所退怯的「寬鞋帶、厚鞋舌」設計，已然逐步開始在球鞋領域再度被提起，重新凝聚成一股屬於現下的復古 Vibe 穿搭風潮。

不過這種充滿「Chunky」的厚重審美，也並非奢侈老牌們獨自佔有。一家從 2019 年出發的潮流品牌 OLD ORDER 也創造出了媲美高奢之作的獨到美學，同時在單價上也有著相當合理的「性價比」，成為了近期穿搭用家們的主要關注對象。

同場加映：Nike｜AMBUSH聯乘Air Adjust Force波鞋 黑白雙色重塑復古籃球鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

不只受到名人青睞，潮流品牌 OLD ORDER 設計完整回韻上世紀 80-90S 懷舊風格

首先，OLD ORDER 並不是出道即巔峰，事實上剛開始成立的時候，還只是默默無名的獨立品牌，在玩家們之間口耳相傳。直到 2021 年滑板項目進入夏季奧運會，品牌才順應推出自己第一雙原創鞋款 Skater 001，其名號才開始在網路正式打響。

根據官網描述，Skater 001 是「兼具運動與潮流屬性」的滑板鞋，以回韻上世紀 80-90S 懷舊風格為基礎，並試圖將原汁原味的復古風格重新體現於市場。從整體設計側面解讀，寬鞋帶、厚鞋舌的設計，第一時間確實令人想起 80 年代西海岸滑手 Etnies Natas 穿著的「Etnies Natas 1」那般延續下來至千禧年間的趨勢概念，但是，Skater 001 為符合時下調性看起來還是更具現代感。

比如在 Skater 001 型塑上，固然是以其黃金年代為背景鋪墊，但是其鞋側形變的字體注入，仍別於傳統 Chunky Sneakers 專注在鞋款輪廓的塑造上，來得更為有辨識性。

再者，以往復古鞋款在製造方面，通常在組裝上都較為單一，現在由於球鞋領域科技水平的提升，OLD ORDER 這類的獨立品牌雖說資源上不足行業龍頭，但還是「下足重本」採用牛皮、荔枝皮等材質打造出兼具實穿的精品級樣貌。而為配合本身便強調復古的 Skater 001，中底部分更使用氧化工藝完成整合處理，全程手工製作，營造出易於配襯度高又不失型格的復古風格。

同場加映：Stussy聯乘Nike Air Max反剔源自2013年？ 比Supreme更具玩味？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

Skater 001 憑藉被賦予的舊有元素加上全新靈感，也自然像顆「埋藏在石堆下的黃金」，受到對流行具有敏銳度的明星所發掘。今年 4 月份，TEAM WANG 主理人王嘉爾便穿上 OLD ORDER 的 Skater 001「黑藍」配色，助陣當紅歌手 CrazyBoy（Elly）的歌曲《Damn Girl》。就連知名嘻哈歌手 Bridge 出席雜誌也穿上了同款不同色的 Skater 001。

撇開 OLD ORDER 點出的加乘被動技能，令人意外的是 Skater 001 在擁有極高的辨識性設計及需耗時後端大量時間的手工成本下，售價維持在2千港幣內這等能夠負擔的日常水準，無論是從本身的鞋款誠意或是名人帶貨的廣傳度，整體「性價比」方面可謂是足以滿足大眾搭配需求中的方方面面了。

還有值得一提的是，由於 OLD ORDER 聲勢上漲，最近也被英國時裝品牌 GROUND ZER（O）所看見推出 Skater 001 聯名牛仔樣式。其運用定織酵洗牛仔面料構築鞋面，完善獨到的丹寧造型，也成為了人人津津樂道的話題之作。

延伸閱讀：

拼接中底展現解構風格！Converse Chuck 70 Plus 多色即將上市，一年四季都百搭！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】