City Boy最愛NAUTICA JP空降中環 長谷川昭雄親自主理香港區別注
撰文：張榮熹
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由City Boy舵手長谷川昭雄一手提拔的NAUTICA日本支線NAUTICA JP，對於香港潮流人而言當然不陌生，大家早已買慣買熟了。
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可惜由於一直缺乏官方代理，以往要在本地購買NAUTICA JP，不是光顧定價較高的水貨舖，便是到Zozo網購。不過好消息是，最近本地潮店HBX終於與NAUTICA JP聯手，成為日本境外首個官方零售點，更打造別注系列NAUTICA.JP for HBX，絕對令人期待。
今次NAUTICA.JP for HBX別注單品多達十數款，持續將休閒風格與究極Oversized剪裁合二為一，滿載City Boy風格，產品類別由Hoodie、Tee、短褲、牛仔褲、Bucket帽，甚至人字拖和雨傘都有，定價不單止拍得住日本官網原版價錢，長谷川昭雄這位炙手可熱造型師，更邀請老拍檔日本塗鴉藝術家JOTA，特別為NAUTICA.JP for HBX設計專屬塗鴉圖案，設在服飾嘜頭小旗中，遠睇不明所以，近看則會看得出原來是寫上HBX，連帶塗鴉貼紙隨性地貼在服飾之上（紅色貼紙將附在包裝之中，並非貼在實際產品上，鼓勵大家D.I.Y.），唯妙唯肖，別具收藏價值。
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除專屬塗鴉外，NAUTICA.JP for HBX別注長谷川也特別以桃紅色作主題，特別炮製出兩款欖球襯衫及Pocket Tee，欖球襯衫配合藍色條紋梅花間竹，視覺效果極其出眾，而Pocket Tee則進行了細緻染色，既有藍色工藝感，色澤上卻別開生面，教人眼前一亮。