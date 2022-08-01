梁朝偉不再神穩為日牌當模特兒　背景神秘卻引來山本耀司爭相合作

【梁朝偉/ 山本耀司/ 日牌/ 聯乘】日本街頭時裝世界十分奇異，基本上每隔幾年，便會爆出一個不知從來而來，卻已經獲得一眾名人巨星齊撐的品牌，古有mastermind JAPAN，近代也有READYMADE、GOD SELECTION XXX，而最新鮮滾熱辣者，則有PEACE AND AFTER，保證大家聽都未聽過。



梁朝偉好Chok！（PEACE AND AFTER）

普羅大眾聞所未聞，爭先著用這品牌的名人卻是星光熠熠，林書豪、David Silva、山田孝之、吳建豪以至李璨琛早已是支持者，昨日（7月31日）更發放終極震撼彈，請來梁朝偉高調現身做Model，就連偉仔自己官方IG也發放照片，令品牌瞬間人氣急升，讓人不自禁問：「究竟PEACE AND AFTER是何方神聖？」

林書豪都是PEACE AND AFTER支持者。（PEACE AND AFTER）

山田孝之（PEACE AND AFTER）

只能答大家，目前PEACE AND AFTER仍然極之神秘，雖然已有官方網店，但內裡全沒有交代過自身背景（只推斷出成立於2019年），設計師身份成謎，卻偏偏能夠邀請Yohji Yamamoto、花卉藝術家Azuma Makoto、FR2等各門各派的單位合作，推出別注系列。

PEACE AND AFTER × Yohji Yamamoto別注。（PEACE AND AFTER）

PEACE AND AFTER × Azuma Makoto別注。（PEACE AND AFTER）

偉仔與山本耀司老友鬼鬼。（IG@yohjiyamamoto）

可見這個神秘主理人在日本潮流界江湖地位極高，連梁朝偉都願意俾面支持，回想起早前偉仔專誠飛到日本欣賞Yohji Yamamoto SS23男裝Show，與山本耀司老友鬼鬼，莫非，這個PEACE AND AFTER是山本耀司本尊有份投資的……

惡搞街頭霸王致敬服飾。（PEACE AND AFTER）

除黑色Tee、Hoodie外，更開發出紮染服飾、牛仔褸、下駄甚以日本和服外套羽織。（PEACE AND AFTER）

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觀乎PEACE AND AFTER設計，以黑色作為基調（Yohji至愛！），風格主打日本年青街頭風情，大Logo圖案固然不少得，亦很喜歡玩二次創作，將Super Mario及街頭霸王商標惡搞，既幽默又耳目一新。最近PEACE AND AFTER也愈玩愈精辟，除黑色Tee、Hoodie外，更開發出紮染服飾、牛仔褸、下駄甚以日本和服外套羽織等等，極之多元化，售價平均都是二萬日元左右便有交易，比mastermind JAPAN或READYMADE平得多了。