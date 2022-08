梁朝偉不再神穩為日牌當模特兒　背景神秘卻引來山本耀司爭相合作

【梁朝偉/ 山本耀司/ 日牌/ 聯乘】日本街頭時裝世界十分奇異,基本上每隔幾年,便會爆出一個不知從來而來,卻已經獲得一眾名人巨星齊撐的品牌,古有mastermind JAPAN,近代也有READYMADE、GOD SELECTION XXX,而最新鮮滾熱辣者,則有PEACE AND AFTER,保證大家聽都未聽過。



梁朝偉好Chok!(PEACE AND AFTER)

普羅大眾聞所未聞,爭先著用這品牌的名人卻是星光熠熠,林書豪、David Silva、山田孝之、吳建豪以至李璨琛早已是支持者,昨日(7月31日)更發放終極震撼彈,請來梁朝偉高調現身做Model,就連偉仔自己官方IG也發放照片,令品牌瞬間人氣急升,讓人不自禁問:「究竟PEACE AND AFTER是何方神聖?」

林書豪都是PEACE AND AFTER支持者。(PEACE AND AFTER)

山田孝之(PEACE AND AFTER)

只能答大家,目前PEACE AND AFTER仍然極之神秘,雖然已有官方網店,但內裡全沒有交代過自身背景(只推斷出成立於2019年),設計師身份成謎,卻偏偏能夠邀請Yohji Yamamoto、花卉藝術家Azuma Makoto、FR2等各門各派的單位合作,推出別注系列。

PEACE AND AFTER × Yohji Yamamoto別注。(PEACE AND AFTER)