下雨天｜認識日本雨傘KOUMORI 細緻職人手藝帶出優雅時尚品味
撰文：黃沛鵬
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陽光猛烈，高溫了好一段日子，忽然迎來大雨一場，雖然頓感涼快，但又驚覺自己欠缺了一把好雨傘。
來自日本的KOUMORI UMBRELLA，絕對值得擁有。
認識KOUMORI UMBRELLA，全因Arts&Science。這日牌除了自家知性服飾贏得人心外，主腦人Sonya Park亦不時引入不同生活用品，來彰顯她的生活品味與態度，當中更有不少是Arts&Science獨家的聯乘設計，有記事簿、扇子、餐具，還有雨傘。
KOUMORI UMBRELLA聯乘Arts&Science雨傘設計細節：
Sonya Park好像對雨傘情有獨鍾，有自家出品，又曾跟英國老字號Fox Umbrellas推出別注，而近年則跟多跟日本品牌KOUMORI UMBRELLA合作。在最新的聯乘雨傘中，Sonya Park特意為KOUMORI UMBRELLA加添新意，手柄由L型改為J型，並轉用楓木，雨傘面料用上訂制提花（Jacquard）面料，源邊還繡上Arts&Science的Logo，時尚氣息大增，其餘細節則保留KOUMORI UMBRELLA的傳統細節，直柄以橡木製成，金屬部件則採用黃銅，100%日本製造，簡約流麗不失優雅美態，是很Arts&Science風格的設計。
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最近，本地時尚店GRAPH LAYER也引入了KOUMORI UMBRELLA雨傘，雖然不是聯乘版，但原版依舊瀰漫著濃濃日本職人風味，盡現精巧的細節，不論打關還是關上，輪廓線條同樣優美漂亮，而寶有光澤的高級Taffeta面料，配合L型手柄上刻有品牌Logo的黃銅板，更顯尊貴氣派。
別以為雨傘只是遮風擋雨，也可用來遮蓋猛烈的太陽，一把有型的直骨遮，絕對是時尚與功能兼備的重要配件。
使用KOUMORI UMBRELLA雨傘穿搭示範：
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