CELINE秋冬新季啟動 Triomphe手袋、Cap帽「孖C 」Logo無限伸延
撰文：張榮熹
出版：更新：
【CELINE】觀乎市面目測所得，CELINE絕對是目前人氣度最高的一大High Fashion品牌，單單是Triomphe帆布袋系列，不論在銅鑼灣、中環、尖沙咀還是旺角，均隨處可見來形容，比Mirror的廣告還多，實在誇張。
而臨近8月，CELINE FW22秋冬季度亦正式展開，產品陸續上架，各款人氣單均得到畫龍點睛式改造，既保持創意總監Hedi Slimane傳統特色，亦注入了點點創意驚喜，既給予人新鮮感，又不會喧賓奪主，歷久彌新又襟興易襯，這正是CELINE最強魅力。
所謂早買早享受，現在一於搶先預覽CELINE FW22最新配件設計，變成入手指南，不要忘記新一輪消費卷即將派發，是時候血拼了：
+49
戶外音樂節要有機能涼鞋 穿著FUJI ROCK聯乘KEEN睇騷去New Balance聯乘thisisneverthat 舊化1906R阿伯波鞋古着味最濃Hermes愛馬仕全面進軍戶外市場 山系機能背囊售價媲美Mini LindyNike聯乘CPFM Dunk Low曝光 滿佈泥濘新波鞋能否成為年度鞋王？LOEWE邀請北野武拍攝新廣告 老戲骨惡相型格吸引力不遜俊俏姜濤sacai聯乘Nike Cortez 4.0波鞋將發售 關於阿甘鞋你要知道3件事