CELINE秋冬新季啟動　Triomphe手袋、Cap帽「孖C 」Logo無限伸延

【CELINE】觀乎市面目測所得，CELINE絕對是目前人氣度最高的一大High Fashion品牌，單單是Triomphe帆布袋系列，不論在銅鑼灣、中環、尖沙咀還是旺角，均隨處可見來形容，比Mirror的廣告還多，實在誇張。



這類迷你小袋近年全球大熱，CELINE新一季都開發出不少款式。（CELINE）

可惜目前官方所發布的資料只有新季產品照，尚未包括定價資訊。（CELINE）

而臨近8月，CELINE FW22秋冬季度亦正式展開，產品陸續上架，各款人氣單均得到畫龍點睛式改造，既保持創意總監Hedi Slimane傳統特色，亦注入了點點創意驚喜，既給予人新鮮感，又不會喧賓奪主，歷久彌新又襟興易襯，這正是CELINE最強魅力。

所謂早買早享受，現在一於搶先預覽CELINE FW22最新配件設計，變成入手指南，不要忘記新一輪消費卷即將派發，是時候血拼了：