陳偉霆任Golden Goose代言人　舊化波鞋先鋒十多年前掀起扮舊美學

雖然提起陳偉霆，香港人會諗起的士陳或野狼disco，但這邊大家不知道他是誰之際，人家深受國際品牌高度青睞，卻是不爭之實。繼CHANEL「What time is it」後，今次連舊化鞋王Golden Goose，也拜倒在William風采之下。



Golden Goose宣布陳偉霆出任全球代言人。（Golden Goose）

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事關今日最新消息，是意大利名牌Golden Goose宣布成功邀請到陳偉霆出任品牌全球代言人，承如Golden Goose全球首席執行長Silvio Campara所言，陳偉霆忠於自我的創意能量、以及對自身專業的激情，實在與Golden Goose所推崇的核心價值觀不謀而合。

陳偉霆以一身Smart Casual造型示人。（Golden Goose）

陳偉霆所著用的Ball Star運動鞋。（Golden Goose）

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據知陳偉霆已經與多位藝術家合作，為Golden Goose拍攝故事影片，不過影片則要到8月底才發佈，現在公布的資料，便只有照片三張，只見陳偉霆以一身Smart Casual造型示人，腳踏白綠色Ball Star運動鞋，上襯黑色西裝褸及鍋釘西部牛仔恤，可見Golden Goose野心早已不再侷限於鞋具市場，即使是服裝類作品，近年他們同樣做得有聲有色。

Golden Goose舊化波鞋做得甚出色，細節極仔細，如同一對穿了多年的舊鞋般自然。（Ssense）

Golden Goose Superstar對當代潮流發展既深且遠。（Golden Goose）

對於90後時裝友而言，Golden Goose絕對是一個伴隨大家成長的品牌，從2000年初出茅廬時名不經傳，到近來蜚聲國際，愈做愈大，單單是直營店便有160多間，實在勵志。論及Golden Goose歷來最經典大作，Superstar Sneakers注定不可不提，簡約鞋形輪廓，再以一顆大星作點綴，本已起畫龍點睛之效。更重要是Golden Goose先知先覺，早在十多年前那個簡約球鞋雄霸市場的世代裡，他們便藝高人膽大，刻意將Superstar球鞋刮花塗污，弄得仿如直實古着舊物一樣，開啟舊化球鞋之風，十數年後今日球鞋扮舊文化蔚然成風，KENJI GRAPHICS、Phillip Leyesa、Andrew Chiou等職人要風得風，回想起來，若當初沒有Golden Goose獨具慧眼，上述一切隨時不曾發生了。