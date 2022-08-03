村上隆與UNO合作　「最強聯乘藝術家」帶來史上最眼花繚亂遊戲卡

論擁抱流行文化的藝術家，村上隆可謂最盡心盡力的一個（當然從中搵到的銀兩也不少），無論是Louis Vuitton、Porter、Medicom Toy抑或G-SHOCK，均留下大師聯乘的足印，並且大獲全勝，叫好又叫座。



來到今年夏天，村上隆將會將跟另一個街知巷聞的品牌合作推出別注，不過今次並非來自時裝世界，而是遊戲卡Uno。



UNO × Takashi Murakami，由村上隆親自監修。（Mattel Creations）

以往曾推出的UNO × Jean-Michel Basquait。（Mattel Creations）

事實上連Nike運動鞋UNO都有聯推出過，由籃球巨星Giannis Antetokounmpo一手策動。（Mattel Creations）

雖然對於UNO × Takashi Murakami村上隆這聯乘項目，相信大家第一個反應會覺得有點兒那個，像是為做而做的賺錢項目，但事實上Uno母公司Mattel Creations近年一直就致力開拓聯乘市場，與不同範疇、界別的精英合作推出別注版本，藝術圈更一直被視為重中之重，早在村上隆之前，UNO已曾與Keith Haring、Jean-Michel Basquait、Shepard Fairey等著名藝術家合作，以他們藝術作品為基調，製成專屬別注，極具收藏價值。

UNO × Takashi Murakami堪稱史上最花多眼亂的UNO。（Mattel Creations）

有圖有真目，UNO × Takashi Murakami村上隆全程一手一腳有份參與。（Mattel Creations）

而與 Jean-Michel Basquait或Keith Haring等UNO別注有所不同的是，鑑於上述兩位藝術大師早已逝世，故合作只能直接從他們的名作移植到紙牌之上，UNO × Takashi Murakami可是村上隆自己一手一腳參與其中，由繪圖、佈局，到哪隻牌用上哪款卡通圖案及顏色，村上隆都全程監修着，毫不馬虎，絕非部份人所認為只是買下版權再直接將圖案Logo搬到紙牌上便了事。

包裝都靚過人。（Mattel Creations）

這款堪稱史上最眼花繚亂的UNO，將於8月5日正式開售，定價$22USD（約173港元），Mattel Creations官網有售，希望香港零售商稍後時間也會引入吧。