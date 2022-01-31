手袋｜7款大熱黑色電話斜揹袋　Longchamp、Coach小資女必敗設計

2022年春夏精品包該怎麼買？儂編想要來推薦最實用的「手機包」，針對平時懶得帶大包又不想要把手機拿在手上的女孩，許多品牌在2022年依舊有推出外型方正的直式手機包。



我們也特別替大家精選出7款百搭的黑色款式，讓你不受四季限制都能揹，年初買完一路揹到年底！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

Michael Kors x Ashya Monogram-print Crossbody Bag

為了慶祝40週年Michael Kors近期可說是動作頻頻，2022年開春就攜手紐約雙人設計師品牌Ashya合作推出2款小包，分別是照片中的Bolo Bag肩背包和Multi Bag腰包。而儂編最推薦的還是照片中，結合經典Signature標誌印花可以用來裝手機的黑色Bolo Bag，輕鬆放入唇膏、鑰匙…等隨身物品之餘還能同時點亮整體造型。

Tory Burch Miller Phone Crossbody Bag

來自紐約的Tory Burch一直是許多小資女的購包首選品牌，特別是點綴上經典雙T Logo標誌的皮革包款更是人氣紅不讓的熱銷品項。我們這次替大家選的Miller 手機包，有著方便的掀蓋設計，無論手機多大台都能輕鬆放入，並且在內層加入多個隔層使它同時兼具錢包的功能。

Longchamp Roseau Croco Phone Case with lace - Black

這款由法國品牌Longchamp推出的手機袋，最大的特色就是可掛於頸部，實用之餘也能同時為造型加分。結合Roseu系列經典的竹節開關作為點綴並融合鱷魚紋小牛皮，揮別千篇一律的素雅風格創造出有趣的視覺對比，洋溢著優雅又狂野的時尚精神。

同場加映：嚴選15個精品手袋不敗款 Chanel、Dior、Gucci、LV傳承名牌經典（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 66

Salvatore Ferragamo Viva Bow Smartphone Case

Ferragamo將原本點綴在芭蕾舞鞋上的Viva蝴蝶結融入各種包款設計，其中最有特色的就是這款外型有如枕頭的手機包。採用光滑義大利皮革製成，再加入柔軟的鋪棉細節，專為不想屈就於基本款的時尚潮人打造，讓你輕鬆上肩解放雙手，搭配出最時髦的日常Look！

Marc Jacobs The Moto Shot Crossbody Phone Case

Marc Jacobs靠著一款相機包成為IT包霸主，並順勢頭推出許多充滿特色的聯名款和季節限定配色，或是融入不同的異材質打造俏皮可愛的毛毛包。但其實近期最熱銷的是照片中這款直立式皮革The Moto Shot肩背包，百搭黑色包身搭配以同色皮革包裹的Logo，展現低調內斂的時尚態度。

Coach Alie Camera Bag

近年時尚圈「硬殼包」和「枕頭包」的擁護者明顯各據山頭，而這款Alie老花包便是前者的代表之一，以經典Signature老花搭配皮革滾邊，俏皮可愛的提把和金屬鍊帶，為整體包型畫上點睛之筆。除了照片中的經典黑之外，也有可愛俏皮的焦糖色可以選，是一款CP值極高的單品。

Kate Spade Spencer Daisy Dots Slim Crossbody Bag

如果你跟儂編一樣，喜歡純黑造型但內心又藏著小小少女心，你一定會被Kate Spade的小雛菊印花包給收服。這款隨身袋最大的特色就是它沒有拉鍊設計，因此能讓你更方便地拿取和放入手機，可調式肩帶也能讓身形嬌小的女孩輕鬆駕馭，是一款送禮自用兩相宜的開春首選包。

同場加映：Hermès Birkin手袋修復過程曝光！看工匠如何將殘舊柏金包神還原（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

同場加映：手袋｜10款Dior小廢包價格懶人包 馬鞍包、Caro包散發迷人反差萌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

「手機包」榮登夏季熱搜No.1！Marc Jacobs、Tory Burch、Kate Spade...不用吃土就能買！

小包也能很實用？從Chanel、Burberry到Prada都在狂推的「手機包」妳跟上了嗎？

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】