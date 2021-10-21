迷你包必備精品卡片套銀包30款　GUCCI、CHANEL、GIVENCHY超實用

隨著電子銀包的興起，現在人人出門就是一支手機和一個小手袋，比起大手袋，其實卡片套銀包才是你日常隨身攜帶的必備小物，所以當然挑選上當然要更仔細且注重。如果你正在挑選給自己的聖誕禮物，或者送給好友、愛人，希望對方無時無刻想起你的小物，迷你卡片套銀包或許是個好選擇。
在此，《Vogue》為大家網羅精品所設計的卡片套與拉鍊散紙包結合的小物配件，準備為自己入手禮物的人，不妨就從這幾款下手，可以用得長久也不用擔心之後會退流行。
從Loewe、Sanit Laurent、GUCCI到Burberry，《Vogue》在此為大家整理出30款「迷你卡片套銀包」推薦，選一個實用小配件作為一整年的幸運隨身小物吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：行家才懂得入手！30款精品迷你卡夾零錢包推薦，實用率與回購率極高！】