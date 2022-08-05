日本小眾品牌交由墨西哥職人製造　繽紛民族色彩混合神秘宗教元素

【日本品牌】還是那句老話：日本堪稱小眾品牌超級大國，只要有耐性去找，基本上每隔三數天便會找到一個新穎奇趣牌子。



像今次介紹的Ojo de Mex，相信很多人未曾聽過，事關實在隱世，然而細心欣賞，便會覺得似曾相識。



每個手袋內部都縫有十字架及聖母銀飾。（Ojo de Mex）

十字架手繩、頸鏈同樣值得注目，本地山系選物店WANDER亦有售。（Ojo de Mex）

Ojo de Mex單單是背景已經特別過人，坊間優質日牌大多標榜日本職人製造，他們卻標明日本團隊設計，製作可是交由墨西哥職人負責。之所以會Made in Mexico，並非標奇立異或降低成本，只因Ojo de Mex本身就是一個提倡墨西哥傳統文化的日牌，崇尚以當地最原汁原汁美學概念與手工藝，製成合乎當代美學主義潮流單品，天然棉布作原材料，再用上十字架、聖母像作重點Symbol。

墨西哥是個深受天主教文化影響之國度，故很多以當地為主題的潮物，都會與宗教有關，例如 Nike SB Dunk Low“Day of the Dead”亡靈節別注正是一大代表。（Nike）

留意這份既神秘亦古樸之美感，向來深受潮流界推崇，TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.在創立之初一直是這類風格擁戴者；WACKO MARIA同樣喜歡以聖母像作設計重點元素，甚至連Ojo de Mex很受歡迎的棉布十字架手鏈、頸鏈，NEIGHBORHOOD在多年之前亦曾推出類似款式，證明日本潮流人擁護墨西哥傳統文化，實非一朝一夕之事。

Mexican Rosario Fino Multi Cross Bracelet ¥2,420。（Ojo de Mex）

Plastico CAGO Tote Chico - Season Color ¥8,580。（Ojo de Mex）

由於是超小眾品牌，Ojo de Mex目前的作品並不多，只有編織籃子手袋、手繩、頸鏈而已，不過正因為慢工出細貨，大部份產品都由墨西哥當地手作職人去編織，飾品色彩斑斕，一見難忘。至於袋款則以素白簡易為宗，然而細心觀察，則會發現再簡潔的純白籃袋表面，原來均佈有職人編織出來的民族圖騰，可見墨西哥職人工藝之精巧，日本設計人觸覺之細心，現在兩者結合起來，可謂一拍即合。