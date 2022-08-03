日本插畫家松原光銅鑼灣限定店　City Boy元素完美融入香港風情

【日本/ 插畫/ City Boy】疫情下，海外藝術家、插畫家來港數目大減，雖然人來不到，但幸而仍有不少名字為香港特意製作限定創作。



像來自日本的松原光，這位曾替《POPEYE》雜誌繪畫封面的人氣插畫家，日前於銅鑼灣開設期間限定店，除了真跡作品，還有一系列別注產品，更將香港本土風情副入他簽名式笑臉創作中，充滿歡笑氛圍。



松原光於銅鑼灣希慎廣場開設限定店（Lee Gardens）

眾所周知，《POPEYE》雜誌廣邀請插畫家合作，大家熟悉的長場雄、NAIJEL GRAPH，同是因繪畫雜誌封面而人氣急升，除了跟各大品牌聯乘，更晉身藝術家行列。而松原光曾為2019年11月號的《POPEYE》操刀，該期以音樂為主題，松原光就以其代表性笑臉創作配上Cap帽和耳機，City Boy風格表露無遺。

松原光別注時尚設計：



松原光別注生活用品：



松原光別注戶外用品：



今次，松原光於銅鑼灣希慎廣場舉行的《Happy, Be! 快樂笑臉藝術企劃》，是他第一個海外藝術裝置，在這期間限定店中，包括他一系列別注設計產品，除了T-Shirt、Tote Bag等時尚設計，還有咖啡杯、咕𠱸、地氈等日常用品，以及飛碟野餐櫈、摺疊箱等戶外用具，源用他開心笑臉，簡單線條配合大膽用色，並注入輕鬆幽默感，的確令人有心情愉快之感。

除了各樣別注產品，店內也有松原光真跡藝術品發售。（Lee Gardens）

松原光以香港地道文化平民美食再創作，有趣又見心思。（Lee Gardens）

別注設計中喜見香港代表性的菠蘿包、雞蛋仔和蛋撻，而選址銅鑼灣開店，背後亦另有原因，事關松原光更曾旅居銅鑼灣超過一年，鍾愛香港地道文化，以上平民美食也是他的最愛，於是帶來這系列充滿香港風情的有趣設計。

松原光從不同城市生活啟發創意思維（Lee Gardens）

雖然松原光沒有受過正統藝術訓練，但他因父親的工作關係，自幼過著四處遊歷的生活，由日本大小城市，再到美國、香港，從中啟發創意思維，並自學繪畫，最終踏上插畫家之路。自出送以來，松原光那有趣繽紛的風格，受到不同時尚品牌青睞，包括BEAMS、adidas、Lacoste等，一同回顧他過住的聯乘合作：