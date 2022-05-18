盤點Chanel 7款19個熱門保值黑色手袋　2022最新價格、尺寸懶人包

Chanel 手袋在精品包屆的地位無庸置疑，黑色的小香包更是經典中的經典，不僅時尚百搭且隨著時間的沈澱越發耐人尋味。

除此之外，Chanel 的黑色包款在二手市場裡的保值度也是相當不錯，其中CF系列更是這幾年最受歡迎的包包，也是每次最先漲價的包款。

以下整理19個Chanel 經典熱門的黑色包款，最新價錢、尺寸一次看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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WOC 鏈條銀包

1. 想要入手Chanel 的入門包款，WOC是相當不錯的選擇，也是少數不到10萬元就可以拿下的小香包，做為鏈帶錢包，他的容量空間也是十分不錯，將Iphone 13 pro、口紅、粉餅、車鑰匙等裝進去都不是問題。材質：小羊皮。

Classic Flap 11.12口蓋包

CF可說是Chanel 最暢銷保值的包款，是老佛爺在1983年接手Chanel時對2.55進行了改良，將轉扣換成雙c logo，在原本純金屬的肩帶中穿插了皮革，極具溫柔優雅的氣質，且尺寸多達六種。

2. 迷你口蓋包（方胖子）

參考價格：HKD 32,700。材質：小羊皮。尺寸：13.5 × 17 × 8 cm。

3. 迷你口蓋包

參考價格：HKD 34,600。材質：小羊皮。尺寸：12 × 20 × 6 cm 。

4. 小號口蓋包

參考價格：HKD 65,100。材質：粒紋小牛皮。尺寸：14.5 × 23 × 6 cm 。

5. 中號口蓋包

參考價格：HKD 69,600。材質：小羊皮。尺寸：15.5 × 25.5 × 6.5 cm 。

6. 大號口蓋包

參考價格：HKD 74,900。材質：粒紋小牛皮。尺寸：19.5 × 30 × 10 cm 。

7. 超大號口蓋包

參考價格：HKD 79,400。材質：粒紋小牛皮。尺寸：23 × 33 × 10 cm 。

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2.55口蓋包

2.55是Coco Chanel為了在手提包當道的年代解放雙手，靈機一動設計出這款可以跨在肩上的包包，而這個經典的設計和實用性成功征服了許多女人的心，直到現在成為了Chanel 非常具標誌性的一款包包。

8. 2.55 迷你口蓋包

參考價格：HKD 34,600。材質：復古小牛皮。尺寸：15.5 × 20 × 6 cm。

9. 經典2.55口蓋包

參考價格：HKD 69,600。材質：復古小牛皮。尺寸：16 × 24 × 7.5 cm 。

10. 大號2.55口蓋包

參考價格：HKD 74,900。材質：復古小牛皮。尺寸：19.5 × 28 × 7.5 cm 。

CHANEL 19 口蓋包

這款包沿用了Chanel 以時間命名的方式，以它誕生的年份2019來命名，包包放大了雙C logo扣和經典菱格紋，且包身軟、自重輕，整體看起來較具蓬鬆感，即使是男生背也不會有違和感。

11. 經典19口蓋包

參考價格：HKD 44,600。材質：小羊皮。尺寸：16 × 26 × 9 cm 。

12. 大號19口蓋包

參考價格：HKD 49,100。材質：小羊皮。尺寸：20 × 30 × 10 cm 。

BOY CHANEL口蓋包

這款包誕生於2011年，簡約大方的設計加上方正有型的包型，相較於其他系列更添了一點休閒帥氣，一推出就成了包包屆的IT bbag，為了致敬Coco Chanel年輕時像男孩般的率真個性以及勇敢和野心，老佛爺為其取名為 Le boy。

13. 小號BOY CHANEL口蓋包

參考價格：HKD 42,700。材質：小牛皮。尺寸：15 × 25 × 9 cm 。.

14. 中號BOY CHANEL口蓋包

參考價格：HKD 46,400。材質：小牛皮。尺寸：15 × 25 × 9 cm 。.

15. 大號BOY CHANEL口蓋包

參考價格：HKD 49,100。材質：小牛皮。尺寸：17.5 × 28 × 7.5 cm 。.

CHANEL'S GABRIELLE流浪包

流浪包的設計也是出自於老佛爺，靈感來自騎馬時用的望遠鏡和高科技AR智能眼鏡，不僅背法多達8種，容納空間也十分充足。

16. 小號流浪包

參考價格：HKD 40,000。材質：復古小牛皮、光滑小牛皮。尺寸：15 × 20 × 8 cm 。

17. 經典流浪包

參考價格：HKD 41,800。材質：復古小牛皮、光滑小牛皮。尺寸：20 × 26 × 9 cm 。

18. 大號流浪包

參考價格：HKD 42,700。材質：復古小牛皮、光滑小牛皮。尺寸：23 × 28 × 10 cm 。

愛心包

19. 這款愛心包是Virginie Viardy在今年春夏重新復刻的一款包包，心型的造型設計搭配經典的皮穿鍊元素， 可愛中帶點復古。

參考價格：HKD 40,200。材質：小羊皮。尺寸：16.5 × 18 × 6.5 cm 。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：盤點Chanel熱門保值黑色包款 2022全價格尺寸一次看】