陳冠希｜JUICE擴張業務開到夏威夷　一家三口再為日牌拍攝宣傳照

【陳冠希/ EDC】自從陳冠希全身投入時尚事業後，不論潮流品牌CLOT到時尚選物店JUICE的業務發展也穩步上揚。



CLOT聯乘Timberland（CLOT）

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CLOT近年搞得有聲有色，特別是聯乘企劃上，單是今年已有多個話題性合作，由Levi's、Nike Dunk High、Air Jordan 5 Low，到 ARCADE1UP 合作的《Street Fighter II》別注、CASETiFY翡翠玉石色調手機殼，以及最新跟Timeberland聯名，大玩東方傳統色彩的神龍元素。



盤點CLOT今年上半年聯乘項目：

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至於JUICE也愈做愈旺，香港其有四家店舖，而台灣、大陸亦有多家分店，美國洛杉磯則有一間。今次最新開業的JUICE HONOLULU，選址夏威夷火奴魯魯的Kaka‘ako地區，陳冠希指他們不想以迎合遊客的方式去經營，「JUICE HONOLULU（火奴魯魯）不止是一間零售概念店，它更像一個活力中心。」新店將於 8 月揭幕，相信陳冠希定會帶來別注系列贈興一番。

JUICE HONOLULU新店將於 8 月揭幕（CLOT）

擴張業務固然可喜可賀，不過日前網路上卻瘋傳陳冠希全家福合照，他跟超模太太秦舒培和女兒並沒有展露笑容，慘遭網民狠批，其實這是日牌sacai的宣傳照，陳冠希跟品牌主理人阿部千登勢一向老友鬼鬼，CLOT多次跟sacai合作推出服飾、家品，而雙方更跟Nike來一個三方聯乘的LDWaffle ，分別有CLOT代表燈色和灰色兩個版本，可見二人友好關係，所以今次出動一家人為sacai擔任模特兒，一點也不出奇，而且並非傳統家庭照，時尚硬照不一定需要笑臉迎人呢。

陳冠希全家出動為sacai拍攝宣傳照（sacai）

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