【Hermès/ 愛馬仕】全球疫情下各國經濟受創，各大時裝品牌亦面對著不同的挑戰與機遇。作為時裝界龍頭Hermès，上半年成績表可謂相當強勁，勝市場預期之外，還擊敗LVMH、Kering一眾競爭對手。



Hermès上半年業績出色。（Hermès）

日前，Hermès公布2022年上半年業績，為54.8億歐元（約438億港元），按當前匯率計算增幅29%，而純利更達到16.41億歐元（約131億港元）。基於該品牌所有生意，每個範疇的成績都相當出色，反映出市場對Hermès的愛戴依然有增無減。

2022年上半年，Hermès所有地區業績都實現強勁增長，即使面對著中國嚴格的疫情防控措施，亞洲市場表現強韌，其零售店銷售額則是上升23%，並受惠於全渠道（Omni Channel）策略與線上銷售的加強。值得一說的是，在第二季度四至五月的時間裡，實際上中國地區都是處於防控狀態，但Hermès卻比起其他競爭對手，更快一步重新站穩陣腳，六月銷售額極速反彈，尤其是上海和北京。

Hermès第六代掌門人CEO Axel Dumas居功厥偉。（GettyImages）

另一邊廂，LVMH前者首席財務官Jean Jacques Guiony曾表示，在第二季度中，中國銷售額雖然有所改善，但零售店人流仍遠低於去年同樣時間；而Kering管理層同樣表示，中國零售店人流，仍未恢復到正常水平。

從以上成績表來看，消費者對鐘表及成衣和配飾的需求增加。（The Fashion Law）

另外，細看Hermès上半年業績，所有部門銷售情況都來勢猛烈，如絲綢、鐘表、成衣和配飾等範疇快速增長，充分體現到大家對Hermès的強大需求。當然，最大的皮具與馬具部分，則創造出23.6億歐元（約189億港元）的業績，並佔據品牌總收入的43%，增長12%，就連香水和化妝品的成績（+23%）也是持續增長。

Hermès皮革製品需求高於供應，愛馬仕CEO Axel Dumas表示，未來五年內，將會開設五個新皮革​​工作坊。（Instagram@hermes）

所以Hermès繼續看好下半年，由於消費者對品牌需求增加，愛馬仕CEO Axel Dumas表示，未來五年內，將會開設五個新皮革​​工作坊，承諾加強生產能力，並控制將皮革製品的產量，維持每年不超過7%。

這位Hermès第六代掌門人更說：「我們在生產時只會考慮一件事，那就是質量，如果不能做到這一點，我寧願不生產。」Hermès皮革製品向來需求高於供應，這不但限制了愛馬仕的產量，從而促使某些顧客在二手市場中，以高價購買Hermès單品，要成功買到心頭好，也不是一件易事，甚至有時還會買到假貨⋯⋯儘管受疫情、經濟因素影響，Hermès亦能逆流而上，實在難得，希望品牌提高生產能力後，大家能夠較容易買到心頭好吧。

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