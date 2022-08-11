山本耀司開設網店堅守黑色路線　多項獨家聯乘挑戰川久保玲DSM？

客觀的事實，山本耀司與川久保玲同期出道，同時間蜚聲國際紅透半邊天，然而在事業生涯後半段，前者聲勢與發展明顯不及後者，主要原因除了因COMME des GARÇONS推陳出新的魄力遠比Yohji強之外，亦因為川久保玲沒有拘泥一格，設計師出身便終身專注自家品牌，而是「半途出家」與老公Adrian Joffe拍住上成立Dover Street Market，讓自身時尚大業由時裝設計兼併到服飾零售業務之上，既銷售COMME des GARÇONS，更售賣全部各地最前衞、頂尖品牌，成就傳奇。



反觀山本耀司近二十年間發展顯得被動和單一得多了，雖然與adidas（Y-3）及New Era等聯乘合作獲得廣泛迴響，然而始終擺脫不了以自家品牌方式來運營的定位，售賣單一自家品牌的「專門店」有許多，但好像Dover Street Market般既將自家品牌與其他服飾品牌一併售賣的「時裝店Boutique」一間都沒有。此消彼長之下，對方引入的人氣品牌愈來愈多，Yohji Yamamoto和Y-3卻未見新突破，如是者，兩者差距自然愈來愈大。

Yohji Yamamoto近年品牌聲威不及COMME des GARÇONS，是鐵一般事實。（Grailed）

眼見昔日舊女友已經遠遠抛離自己的地步，山本耀司終於意識地要急起直追，所以最近YOHJI YAMAMOTO Inc.便仿傚當年COMME des GARÇONS，強勢成立時裝店單位WILDSIDE JAPAN，搜羅多個設計師品牌到其中，誓要與Dover Street Market爭天下。

WILDSIDE JAPAN官網。（WILDSIDE JAPAN）

目前WILDSIDE JAPAN並沒有實體店，只有網店wildside-online.com，由於仍處始創階段，故引進品牌並不多只有十數個，不過盡皆是極具號召力之名字，例如NEEDLES、HYSTERIC GLAMOUR、POGGYTHEMAN、Kie Einzelganger、MINEDENIM及AMBUSH等，本已吸引，更重要以上品牌只會引入他們以黑色為主調的作品，以切合山本耀司個人品味，是為此網店一大特色。

除服裝外，WILDSIDE JAPAN尚有出售藝術品專區，且一律符合美學主題，只賣黑色基調作品。（WILDSIDE JAPAN）

YOHJI YAMAMOTO × PROLETA RE ART牛仔褸/褲套裝。（WILDSIDE JAPAN）

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為宣傳WILDSIDE JAPAN君臨天下，山本耀司當然會找來一眾人氣潮牌合作，推出專屬別注來帶動話題。最新搞作便是聯合PROLETA RE ART，打造限量一件的YOHJI YAMAMOTO × PROLETA RE ART牛仔褸/褲套裝，以YOHJI YAMAMOTO POUR HOMME denim牛仔布作原材料，再植入PROLETA RE ART獨步天下技法，以鋪天蓋地方式將古腰果花布、刺子繡Sashiko針法縫紉到面料上，並結合重度披口磨爛處理，打造仿如古着真品一樣之美品，既令人一見難忘，更要透過網站登記抽選才有機會買到，堪稱可望而不可得，山本耀司今次認真識玩。