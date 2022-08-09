三宅一生RIP│回顧ISSEY MIYAKE名作　破格皺褶服飾以外經典設計

【ISSEY MIYAKE/ 三宅一生】近兩年日本時裝界可謂哀鴻遍野，山本寬齋、高田賢三相繼離世，而到今日（8月9日）日本消息公布一代宗師三宅一生於8月5日因為不敵癌魔，終年84歲。這不但是日本時裝愛好者的哀號，也是世界流行文化悲歌。



在五十多年創作生涯中，無論是ISSEY MIYAKE以至一系列支線品牌，均成就出無數經典產品，既是時裝書目上的教科書式作品，更是萬千時裝人必然買過之名物，香港潮流人總有一兩件傍身，閣下又曾買過哪些？



三宅一生一生成就毋庸置疑。（ISSEY MIYAKE）

想來皺褶（Pleat）美學服飾，是世人對ISSEY MIYAKE最基本印象。不同於「Big Three」另外兩位：川久保玲與山本耀司，年紀最大的三宅一生相對不講求輪廓與剪裁上的實驗性和挑動性，物料與穿衣者觸感之間的關係，才是其最注重地方。因為他在布料方面的研發，可謂貫穿他整個創作生涯，也是最大成就。

皺褶（Pleat）是世人對ISSEY MIYAKE最基本印象。（The Rosenrot）

這種透過褶紋來表現的「沒有圖案的圖案」概念，在ISSEY MIYAKE美學世界內得到完美演繹。（ISSEY MIYAKE）

何解當中尤以皺褶最為經典？話說1970年代，當時三宅一生自西方回流日本並創立自家品牌不久，卻已然心高氣傲，希望以日本職人之手，打造出一個針織服飾系列出來，不過Knitwear並非三宅一生擅長專業知識，如是者便聘請了當時剛剛大學畢業的皆川魔鬼子任布料設計師，強調要造出「沒有人見過」之東西，由他提出設計概念，皆川魔鬼子執行相關針織技術工序。

皆川魔鬼子現為HAAT的創作總監。（京都市立芸術大学）

當然發展至後期，就連皺褶服飾上都可以印製圖案，象徵布料科技的日新月異，這個進程三宅一生功不可沒。（ISSEY MIYAKE）

1992年巴塞隆納奧運會，ISSEY MIYAKE為立陶宛奧運代表團製作隊衣。（ISSEY MIYAKE）

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研發至約干年後，一天皆川魔鬼子向三宅一生展示一條無論如何怎樣摺疊都不會皺折的聚酯材質絲圍，三宅大為驚訝，更受到無數啟發，嘗試開發出滿載燙印褶紋，卻又不易皺褶變形的布料，80年代後期受法蘭克福芭蕾舞團邀請製作The Loss of Small Detail表演服之時，他們便嘗試將打褶技法應用到輕裝衣服之上。及至1994年更開創出Pleats Please服裝支線，大玩皺褶美學。表面上整個系列十分樸素，沒有任何搶眼圖案，但細心欣賞之後又會發現，衣服上滿載無數皺褶紋，它們會隨着穿衣者動作而產生變化，成就出具有生命一樣的圖騰，這種「沒有圖案的圖案」概念，在ISSEY MIYAKE美學世界內得到完美演繹。

三宅一生桃李滿門，哪怕退休多年，亦不時關心品牌營運，提點後輩。（ISSEY MIYAKE）

80、90年代Issey Miyake Sport I.S作品。（Ebay）

產品總會以「I.S. chisato tsumori」字樣示人。（Ebay）

和COMME des GARÇONS一樣，ISSEY MIYAKE集團在三宅一生本尊退休前後，均曾成立許多副線，如Pleats Please、me ISSEY MIYAKE、HAAT、FÊTE、PERMANENTE、132.5 ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE WATCH及BAO BAO ISSEY MIYAKE等等，好些至今仍然發光發亮，但亦有一些早已被人遺忘。

早年經典例子首推已停產運動線Issey Miyake Sport I.S.，80年代不但食正大Logo Old School運動風而流行，更重要乃是由三宅一生愛徒津森千里Tsumori Chisato所主理，當時產品總會以「I.S. chisato tsumori」字樣示人，將名譽功勞歸於愛徒，絕不貪圖個人虛榮，實在值得香港某些老一輩設計人學習。

現在，讓我們一同重溫ISSEY MIYAKE譜系內之歷代經典設計，向一代大師作崇高致敬：