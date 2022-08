福山雅治成為《SWITCH》封面人物　慶祝神探伽利略電影第3度回歸

【福山雅治/ 伽利略】《SWITCH》在日本是本很有份量的雜誌,成功之處在於它涉足範疇廣泛,卻總是能夠深入探討每個議題,由木村拓哉、米津玄師、COMME des GARÇONS、咒術迴戰到Robert Frank,他們都以其獨到眼光和角度去度身訂造專題,引人入勝。



最新一期9月號,《SWITCH》便找來福山雅治作封面人物。



《SWITCH》9月號找來福山雅治做封面。(SWITCH)

《神探伽利略》電影系列第三回:《沉默的遊行》9月16日公映。(電影海報)

何解是福山雅治?原因好簡單,因為《神探伽利略》電系系列第三回:《沉默的遊行》將在2022年9月16日登上大銀幕,福山雅治、柴崎幸、北村一輝將再度聯手偵查殺人案,要知道《神探伽利略》向來以粒粒皆星見稱,就連一個短短單元,都可以邀請到香取慎吾飾演反派殺人兇手,而被殺的更是昔日AV女王蒼井空,足見號召力之巨。

據知今次新戲除原班核心人馬外,更找來飯尾和樹、戶田菜穂、田口浩正、川床明日香、岡山天音、酒向芳、出口夏希、村上淳、吉田羊、檀麗、椎名桔平等星級演員坐鎮,絕對是超豪華陣容。最新一期《SWITCH》以戲中男主角湯川學為主題,了解戲內湯川學、戲外福山雅治的內心世界,堪稱物理學家 × 演藝巨星最強Crossover,值得收藏。

木村拓哉是《SWITCH》封面常客。(SWITCH)

《SWITCH》除編採雜誌方面了得外,在推動藝術文化以至經營潮流商品方面同樣功力深厚,早在2020年,《SWITCH》與川久保玲一起策動「PEOPLE OF THE YEAR BY COMME DES GARÇONS AND SWITCH」年度人物評選,頒獎予荒木經惟、PATTI SMITH、山口一郎、大坂直美等各大領域的文化巨人。

PATTI SMITH與SWITCH、CDG合作的別注服飾。(SWITCH)

表揚其功績外,更邀請每位得獎者與COMME des GARÇONS合作設計專屬服飾名物,並於CDG、DOVER STREET MARKET門市及《SWITCH》官網售賣,一本亞洲雜誌能夠做到如斯境界,實在厲害之極。