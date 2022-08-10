福山雅治成為《SWITCH》封面人物　慶祝神探伽利略電影第3度回歸

【福山雅治/ 伽利略】《SWITCH》在日本是本很有份量的雜誌，成功之處在於它涉足範疇廣泛，卻總是能夠深入探討每個議題，由木村拓哉、米津玄師、COMME des GARÇONS、咒術迴戰到Robert Frank，他們都以其獨到眼光和角度去度身訂造專題，引人入勝。



最新一期9月號，《SWITCH》便找來福山雅治作封面人物。



《SWITCH》9月號找來福山雅治做封面。（SWITCH）

《神探伽利略》電影系列第三回：《沉默的遊行》9月16日公映。（電影海報）

何解是福山雅治？原因好簡單，因為《神探伽利略》電系系列第三回：《沉默的遊行》將在2022年9月16日登上大銀幕，福山雅治、柴崎幸、北村一輝將再度聯手偵查殺人案，要知道《神探伽利略》向來以粒粒皆星見稱，就連一個短短單元，都可以邀請到香取慎吾飾演反派殺人兇手，而被殺的更是昔日AV女王蒼井空，足見號召力之巨。

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據知今次新戲除原班核心人馬外，更找來飯尾和樹、戶田菜穂、田口浩正、川床明日香、岡山天音、酒向芳、出口夏希、村上淳、吉田羊、檀麗、椎名桔平等星級演員坐鎮，絕對是超豪華陣容。最新一期《SWITCH》以戲中男主角湯川學為主題，了解戲內湯川學、戲外福山雅治的內心世界，堪稱物理學家 × 演藝巨星最強Crossover，值得收藏。

木村拓哉是《SWITCH》封面常客。（SWITCH）

《SWITCH》除編採雜誌方面了得外，在推動藝術文化以至經營潮流商品方面同樣功力深厚，早在2020年，《SWITCH》與川久保玲一起策動「PEOPLE OF THE YEAR BY COMME DES GARÇONS AND SWITCH」年度人物評選，頒獎予荒木經惟、PATTI SMITH、山口一郎、大坂直美等各大領域的文化巨人。

PATTI SMITH與SWITCH、CDG合作的別注服飾。（SWITCH）

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表揚其功績外，更邀請每位得獎者與COMME des GARÇONS合作設計專屬服飾名物，並於CDG、DOVER STREET MARKET門市及《SWITCH》官網售賣，一本亞洲雜誌能夠做到如斯境界，實在厲害之極。