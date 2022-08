《油脂》奧莉花紐頓莊離世　80年代健身舞穿搭成瑜伽褲潮流先驅

【奧莉花紐頓莊/ 油脂/ Grease/Olivia Newton-John】1978年主演荷里活歌舞電影《油脂》(Grease)的澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John)與世長辭,享年73歲。

由《油脂》到健身舞(Aerobic),她除了舞藝精湛和歌技非凡外,對時尚潮流亦有深遠影響力,現在一起回顧其時尚時刻。



《油脂》(Grease)是澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John)經典作品(電影海報)

每次說起奧莉花紐頓莊,人們第一個聯想到的,定是她當女主角電影《油脂》,可見這歌舞片的經典程度。戲中她跟舞王尊特拉華達(John Travolta)一起勁歌熱舞,二人更合唱電影主題曲《You're The One That I Want》,成多國流行榜冠軍,總銷量逾1,500萬張。

奧莉花紐頓莊在《油脂》中角色Sandy Olsson,本是走乖乖女路線。(電影劇照)

在《油脂》中,奧莉花紐頓莊造型成為潮流指標,她飾演的角色Sandy Olsson,本是個愛粉色色系,常穿連身裙、粉色開衫配傘裙,衣著整潔的乖巧文青風格女生,及後卻來驚天動地大變身,換上All Black服飾,一字膊上衣、貼身褲,再搭上Biker皮褸,將完美曲線表露無遺,搖身一變成狂野時尚路線,教人眼前一夜。一方面是純情仙氣女神,另一方面是反叛狂野的Rock Girl,一個人演繹出兩種南轅北轅時尚風格,可見奧莉花紐頓莊可塑性甚高,難怪成為當時Fashion Icon。

《油脂》中段,奧莉花紐頓莊變身All Black壞女孩,狂野又性感。(電影劇照)

演得、唱得,奧莉花紐頓莊也很跳得,她是帶動80年代健身舞(Aerobic)成大熱潮流重要名字之一,除了吸引全球女生跟住她的舞步健康瘦身外,其舞衣也掀一場時尚革命。在《Physical》的MV中,鮮艷奪目的Colour Block設計已夠搶眼,加上超貼身剪裁,將健身成果變化成性感美態的展現,相比現在女生大流行的瑜伽褲Yoga Pants,奧莉花紐頓莊無疑行得更前,她對潮流影響力毋庸置疑。

奧莉花紐頓莊將瑜伽褲Yoga Pants發揚光大,超越運動服領域,成為時尚。(影片截圖)