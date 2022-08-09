《油脂》奧莉花紐頓莊離世　80年代健身舞穿搭成瑜伽褲潮流先驅

【奧莉花紐頓莊/ 油脂/ Grease/Olivia Newton-John】1978年主演荷里活歌舞電影《油脂》（Grease）的澳洲女星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）與世長辭，享年73歲。

由《油脂》到健身舞（Aerobic），她除了舞藝精湛和歌技非凡外，對時尚潮流亦有深遠影響力，現在一起回顧其時尚時刻。



《油脂》（Grease）是澳洲女星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）經典作品（電影海報）

每次說起奧莉花紐頓莊，人們第一個聯想到的，定是她當女主角電影《油脂》，可見這歌舞片的經典程度。戲中她跟舞王尊特拉華達（John Travolta）一起勁歌熱舞，二人更合唱電影主題曲《You're The One That I Want》，成多國流行榜冠軍，總銷量逾1,500萬張。

奧莉花紐頓莊在《油脂》中角色Sandy Olsson，本是走乖乖女路線。（電影劇照）

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在《油脂》中，奧莉花紐頓莊造型成為潮流指標，她飾演的角色Sandy Olsson，本是個愛粉色色系，常穿連身裙、粉色開衫配傘裙，衣著整潔的乖巧文青風格女生，及後卻來驚天動地大變身，換上All Black服飾，一字膊上衣、貼身褲，再搭上Biker皮褸，將完美曲線表露無遺，搖身一變成狂野時尚路線，教人眼前一夜。一方面是純情仙氣女神，另一方面是反叛狂野的Rock Girl，一個人演繹出兩種南轅北轅時尚風格，可見奧莉花紐頓莊可塑性甚高，難怪成為當時Fashion Icon。

《油脂》中段，奧莉花紐頓莊變身All Black壞女孩，狂野又性感。（電影劇照）

演得、唱得，奧莉花紐頓莊也很跳得，她是帶動80年代健身舞（Aerobic）成大熱潮流重要名字之一，除了吸引全球女生跟住她的舞步健康瘦身外，其舞衣也掀一場時尚革命。在《Physical》的MV中，鮮艷奪目的Colour Block設計已夠搶眼，加上超貼身剪裁，將健身成果變化成性感美態的展現，相比現在女生大流行的瑜伽褲Yoga Pants，奧莉花紐頓莊無疑行得更前，她對潮流影響力毋庸置疑。

奧莉花紐頓莊將瑜伽褲Yoga Pants發揚光大，超越運動服領域，成為時尚。（影片截圖）