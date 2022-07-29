Nike｜AMBUSH聯乘Air Adjust Force波鞋 黑白雙色重塑復古籃球鞋
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
不久之前，為各位讀者帶來 AMBUSH x Nike 的聯名消息，以復古之姿再度宣揚籃球歷史，主理人 Yoon Ahn 選用較為冷門的 Air Adjust Force 作為合作鞋款，不難看出其別具一格的時尚見解，而除了先前曝光的白黑配色，在此次的官方圖輯中，黑魂版本也終於一併曝光。
AMBUSH x Air Adjust Force 正式公佈！
+8
AMBUSH x Air Adjust Force 今次在網路上曝光最新的官方圖片，保留原有的渾厚籃球鞋輪廓下，替這雙 90 年代鞋款注入全新活力，其中標誌性的可拆卸式綁帶更是用上紫色、黑色的對比色調，外觀上更加鮮明，後方也有著不對稱品牌名稱紀念這次合作，同時也在鞋底中注入環保再生材質，秉持 Nike 近年的 “Move to Zero” 理念。
同場加映：New Balance聯乘Bryant Giles 2002R變奏限量版已發售（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+12
AMBUSH x Air Adjust Force 目前雖未有確切發售時間，但預計將在幾週後迎來發售，還請有興趣的朋友多加留意了。
嚴選22年5對Nike Air Jordan 1 Travis Scott聯乘以外還有好選擇Travis Scott 再度聯乘AJ1 「Reverse Mocha」最新聯名波鞋曝光夏日8對最熱門涼鞋及拖鞋推介 讓雙腳透氣同時不失潮人型格穿搭G-SHOCK 17款新手錶大曬冷 彩虹、青花瓷、荒漠等哪系列最搶眼？Nike ISPA Link改寫波鞋製造技術 創新設計取締膠水黏合環保舒適adidas Originals又玩火？傳推平民版Foam Runner波鞋替代YEEZY款
延伸閱讀：
不用 VIP 也有機會原價入手！ Louis Vuitton x Nike Air Force 1 即將在「線上」限量開賣，台灣也有！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】