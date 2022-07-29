Nike｜AMBUSH聯乘Air Adjust Force波鞋　黑白雙色重塑復古籃球鞋

不久之前，為各位讀者帶來 AMBUSH x Nike 的聯名消息，以復古之姿再度宣揚籃球歷史，主理人 Yoon Ahn 選用較為冷門的 Air Adjust Force 作為合作鞋款，不難看出其別具一格的時尚見解，而除了先前曝光的白黑配色，在此次的官方圖輯中，黑魂版本也終於一併曝光。



AMBUSH x Air Adjust Force 正式公佈！

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AMBUSH x Air Adjust Force 今次在網路上曝光最新的官方圖片，保留原有的渾厚籃球鞋輪廓下，替這雙 90 年代鞋款注入全新活力，其中標誌性的可拆卸式綁帶更是用上紫色、黑色的對比色調，外觀上更加鮮明，後方也有著不對稱品牌名稱紀念這次合作，同時也在鞋底中注入環保再生材質，秉持 Nike 近年的 “Move to Zero” 理念。

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AMBUSH x Air Adjust Force 目前雖未有確切發售時間，但預計將在幾週後迎來發售，還請有興趣的朋友多加留意了。

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