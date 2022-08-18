G-SHOCK｜2022上半年最熱賣手錶Top 5　全黑農家橡樹登冠千元有找

日本媒體Power Watch定期會和日本 CASIO 公司合作，由前者制定主題、後者則提供符合條件手錶的銷售情報，從中歸納出一份排行榜供有興趣入手品牌手錶的人參考，近期雙方訂定的主題是「2022年上半年最暢銷的 G-SHOCK手錶」，從 CASIO 公司提供的銷售資料中，Power Watch列出日本市場2022年上半年賣最好的5款G-SHOCK手錶。



近期以來G-SHOCK因為在日本市場多了客製化服務等新的銷售策略而吸引愈來愈多消費者喜愛，同時品牌向來深受好評的耐衝擊設計和全方位功能也愈來愈進化，而且G-SHOCK又是錶壇中較「多產」的品牌，他們推出新款的頻率與數量都高，所以如果對他們家手錶有興趣，通常都可以在其中找到自己的心頭好。Power Watch從這次 CASIO 公司提供的銷售情報中發現2022年上半年那些最熱銷款式有個共通點在於它們都偏向常賣型的基本款，而且色調也是以耐看保守的黑、銀為主，若你有經過錶店看到這些錶的實體，應該不難理解為什麼它們會特別受到消費者喜愛，而且日本市場喜歡的口味，放到香港來感覺應該也通用，以下就從第五名開始往前倒數最受歡迎的G-SHOCK手錶。

2022年上半年最暢銷的5隻G-SHOCK手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第5名：GM-2100-1A

秉承農家橡樹的外觀基礎，錶殼改以不鏽鋼打造，錶圈擁有髮絲紋處理，面盤使用蒸鍍處理，呈現精細金屬外觀。手錶搭配樹脂錶帶，其表面的精細方點紋理呈漸進式變化，與一般樹脂材質錶帶的質感相較更為優渥，是更高級一點的農家橡樹作品。

第4名：DW-5600E-1V

說起G-SHOCK，最先想到的就是繼承了第一款名為“Origin”的5600系列。DW-5600E-1V是其中一個超標準的黑色基本款。入手這只錶絕對不會後悔，因為它是長期暢銷的型號，而且價格非常親切，所以如果你還沒有買過G-SHOCK手錶，從這個型號入門再合理不過。

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第3名：GW-M5610U-1BJF

5600系列的全黑款，是G-SHOCK手錶的一大經典。這款將液晶螢幕改成了黑底白字，看起來潮味十足。從功能上而論，手錶具備太陽能機芯並能接收世界六局電波。無論是第一次買G-SHOCK手錶或是已經擁有5600系列（如DW-5600E）的人來說，這款的全黑螢幕都很有吸引力。

第2名：GMW-B5000D-1

外觀沿襲DW-5000C的方殼而來，不過材質全面換上不鏽鋼，G-SHOCK更在不鏽鋼錶殼與錶圈中間加上樹脂緩衝材料，讓手錶保有品牌引以為傲的耐衝擊抗震效果，同時外觀金屬化之後，讓手錶整體的視覺與觸覺質感都獲得提升，不過價格也相對提高一些。

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第1名：GA-2100-1A1

這幾年G-SHOCK最廣為人知的錶大概就是GA-2100農家橡樹系列了，其中最受歡迎的熱門款又非全黑風格的GA-2100-1A1莫屬，這款錶採用碳芯防護結構和八角形錶圈，由於錶圈造型和高級品牌的經典運動錶有點相似，所以才被錶友暱稱為農家橡樹。這款錶的錶殼厚度僅11.8mm，是G-SHOCK旗下相對纖薄的一款，佩戴舒適度令人滿意。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022年上半年最暢銷的G-SHOCK手錶Top 5】