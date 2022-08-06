職場穿搭｜12款精選手錶推介　ROLEX、TUDOR、MONTBLANC耐看百搭

勞力士ROLEX的核心是精準、耐用，現在則是連貴金屬、寶石錶款都很受歡迎，說是機械錶王者絲毫不為過；勞力士旗下的帝舵TUDOR不但繼承了精準、耐用的血統，同時比勞力士更樂於嘗試新設計，卓越的性能與獨樹一格的時針成為愛錶人的心頭好。而萬寶龍MONTBLANC則是男士精品龍頭，在高級製錶也佔有一席之地，因此選擇這三個品牌來推薦。



上年問世的勞力士新款探險家一號和二號自然榜上有名，而橄欖綠棕櫚葉面盤的Datejust 36也令人眼睛一亮，之前勞力士發布的是平圈版本，而這是白金三角坑紋錶圈，更為閃耀，至於隕石面迪通拿、百世圈GMT本來就一錶難求。萬寶龍選擇的是酷黑的光行者計時碼錶限量版、明星傳承系列世界時區腕錶和1858系列Geosphere世界時區UltraBlack限量版腕錶，喜歡旅行的錶友應該對世界時區腕錶會很有興趣。至於帝舵選的是超紅的熊貓面Black Bay Chrono，而為美國軍方設計的Black Bay P01有獨特的錶圈鎖定裝置，產量不多，是很有意思的收藏品。而女錶方面，藍面的Black Bay 32簡約大方，既吸睛又耐看！

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勞力士ROLEX Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Cosmograph Daytona，型號116508，為耐力車手而生的經典錶款系列，至今不墜。隕石面，外圈刻有測速計。直徑40mm／黃金

勞力士ROLEX GMT Master II

勞力士ROLEX GMT Master II，1955年首度推出，專為顯示兩個不同時區的時間而設計。紅藍配色陶瓷可樂圈，也可說是品牌最令人喜愛的設計。直徑40mm／蠔式鋼

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Datejust 36

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Datejust 36，全新橄欖綠棕櫚葉圖案面盤，裝配3235型機芯，頂級天文台精準時計認證。直徑36mm／蠔式鋼

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Explorer

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Explorer，新一代Explorer，尺寸與登上聖母峰的Oyster相同。直徑36mm／黃金與蠔式鋼

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勞力士ROLEX Sky-Dweller

勞力士ROLEX Sky-Dweller，創新Ring Command旋轉錶圈設定時區功能。兩地時間。直徑42mm／黃金

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Explorer II

勞力士ROLEX Oyster Perpetual Explorer II，新款Explorer II具獨特的Chromatlight夜光顯示。兩地時間功能。直徑42mm／蠔式鋼

萬寶龍MONTBLANC時光行者計時碼錶限量版

萬寶龍MONTBLANC時光行者計時碼錶限量版，裝配全新自製MB 25.10自動機芯。1/100秒計時。限量1500只。直徑43mm／不鏽鋼

萬寶龍MONTBLANC明星傳承系列世界時區腕錶

萬寶龍MONTBLANC明星傳承系列世界時區腕錶，按壓八點鐘位置按把即可快速調整設定時區功能。直徑43mm／不鏽鋼

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萬寶龍MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時區UltraBlack限量版腕錶

萬寶龍MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時區UltraBlack限量版腕錶，向征服世界七大高峰挑戰致意。世界時間功能。限量858只。直徑42mm／不鏽鋼

帝舵TUDOR Black Bay Chrono

帝舵TUDOR Black Bay Chrono，MT5813自動上鍊機芯，儲能70小時，COSC天文台認證。直徑41mm／不鏽鋼

帝舵TUDOR Black Bay 32

帝舵TUDOR Black Bay 32，英姿颯爽的小尺寸女用運動錶，T600自動上鍊機芯。直徑32mm／不鏽鋼

帝舵TUDOR Black Bay P01

帝舵TUDOR Black Bay P01，MT5612自動上鍊機芯，70小時動力儲存，COSC天文台認證。直徑42mm

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】