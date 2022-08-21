BALENCIAGA最新手袋被嘲史上最貴垃圾袋？Trash Pouch盛惠$14,000

喜歡突破界限的Balenciaga時常推出一些十分「獨特」的產品，每次出新品都會引發眾多網友討論，繼先前的5.5萬破爛鞋及有著酷似IKEA購物袋的包包，這一回也不負眾望帶來了一個有著「垃圾袋」造型包款，在初次亮相的同時即引起了一番話題。



這款酷似垃圾袋外型的「 Trash Pouch」抽繩小牛皮手袋是來自2022 冬季 360° 系列秀上的秀款，以柔軟的小牛皮製成，並使用了特殊亮面布料成功塑造出垃圾袋的質感。

Balenciaga「Trash Pouch」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

雖說在「 Trash Pouch」亮相後有許多人不解這款包，但Balenciaga創意總監Demna Gvasalia大方告訴《WWD》：「我怎麼能錯過製作世界上最貴的垃圾袋的機會？這麼說好了，誰不愛時尚醜聞？」，Demna Gvasalia持續貫徹其設計理念，利用看似平凡的事物，顛覆時尚的定義、突破既定框架，這次也以日常生生活中常見的「垃圾袋」為靈感，打造了另人驚異的時尚單品。

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「 Trash Pouch」共有黑色、藍色、白色及黃色四種顏色可共選擇，售價為1790美元（約港幣14,000元），有興趣的朋友不妨留意Balenciaga的門店和網站！

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：史上最貴垃圾袋！Balenciaga推出垃圾袋外型包包「Trash Pouch」】