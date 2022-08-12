10款黑色腋下包推介　LV、Celine、Prada手袋超百搭　Loewe容量大

隨著「腋下包」風潮的崛起，各品牌無不使出渾身解術來抓緊這股潮流，如果在今年想入手一款百搭又時髦的腋下包，那這篇文章請妳存起來！



這次搜集了Louis Vuitton、Gucci、MiuMiu......共計 10 款「黑色腋下包」，讓妳跟上這股趨勢，買到一款搭配好上手的包！

腋下包近幾年成為潮人必備IT Bag，以下10款黑色腋下包耐看又百搭，趕快入手吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

Dior

藤格紋是 Dior 最具標誌性的設計元素，在今年，品牌設計師將著名的戴妃包再改版，品牌以鑽石切割的衍縫紋理重新演繹，並搭配上窄身的包身，以腋下包形式推出「Dior Lady D-Joy」包袋，全黑的配色，加上啞光面料的色澤，讓這款包自帶率性的氣場。

Louis Vuitton

用 Monogram 抓住女人心的 Louis Vuitton，在近日亦出一款放大版的老花腋下包，透過好保養的荔枝紋面料，加上皮革壓印的處理，並以全黑搭配金色扣環的細節點綴，恰如其份的實用大小，讓這款名為「Bagatelle」的包款，即便不是主打包，也默默成為女孩關注的焦點！

Gucci

近日紅翻社群的 Gucci「Blondie」包款，憑藉著復古十足的金色 Logo 包釦，抓住大家的目光，這款運用麂皮面料呈現的款式，在深沈的黑色中閃耀的靛藍色彩，精準的調色讓這款包擁有典雅內斂的高級感。

同埸加映：CHANEL手袋｜14款香奈兒小廢包款式價錢一覽 最平袋款萬5內入手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

Balenciaga

以經典機車包為廓形延伸設計的 Balenciaga「Le cagole」，在帥氣的外型下藏了一面心型鏡子的反差設計，讓它一問世就成了品牌最具話題的單品，這款小型尺寸的包型，以帶點金屬感的黑色皮革呈現讓整體充滿未來感。

Fendi

這個名為「Fendigraphy」的 Fendi 腋下包，巧妙的將品牌字樣藏於包底之下，上肩後別緻又吸睛的設計，讓它成功的圈粉眾女星的心，成為品牌近期最具話題的女神收割機！想跟巨星用同款的女孩是不是也很心動。

Celine

在品牌大使 BLACKPINK Lisa 自帶流量的高人氣，讓 Celine 近期成為眾多精品中銷售成長急速的品牌！這款運用皮革呈現標誌性「Triomphe」符號的腋下包，超帥的外型，揹上它絕對可以讓妳成為小 Lisa。

Loewe

Loewe 品牌旗下的人氣包款「Puzzle」，在今年也化身為腋下包！品牌運用極度柔軟的皮革面面料演藝包款，這只包以超親膚細緻的質地，讓揹上它的人能感受到 Loewe 的皮件的用心。

同埸加映：LOEWE精選7款草編手袋 Ballon水桶袋、Hammock肩背包今夏必敗！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

MiuMiu

總能讓人找回少女心 MiuMiu，在本季用極其細緻的 Nappa 小牛皮面料，再加上極具識別度的衍縫方式做呈現，讓一只精巧的腋下包亦能感受到頂級皮革的觸感，在背帶上巧妙的加入水晶鑲嵌的點綴，浪漫的細節絕對能讓女人再次尖叫。

Saint Laurent

說到要做出酷味十足的包，Saint Laurent 絕對是箇中翹楚！這款在秋季前即將上架的「Le 57」包款，運用小羊皮搭配獨特的衍縫壓紋，並加上 YSL 經典的 Logo 點綴，沒有過多複雜的裝飾，簡簡單單就能收服酷女孩的心。

Prada

身為帶起腋下包潮流的 Prada，品牌標製性的復刻包款「Re-edition」系列，早已是當今女孩心中的夢幻逸品，這款帶妳回顧 2000 年廓形的款式，透過極簡的設計，準備再次打動妳的心。

延伸閱讀：

馬鞍包、半月包請讓位！Fendi、LV、Dior、Celine...11款長型腋下包推薦，2022包包要越長越時尚！

LV經典老花包再推新色！搭上「鼠尾草綠」超吸睛，清新配色每個包包都在告訴你夏天來了！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】