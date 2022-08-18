明日戰記｜齊撐古天樂港產科幻片夢　本地時尚、玩具別注設計登場

用盡古天樂八年心血的《明日戰記》香港上映在即，卻傳出電影在搶先上映的內地票房失利，令古天樂傷心落淚的消息，部份內地網民更製作抖音短片，諷刺古仔「努力10年就是沒有回報」，令人激憤。



《明日戰記》8 月 25 日正式上演。

內地網民拍片串爆古天樂。（影片截圖）

其實古天樂希望重振港產片的宏願人盡皆知，之所以斥資近4.5億港元開拍《明日戰記》，就是要證明給全世界看我們香港以甚亞洲電影同業，都能拍攝出媲美荷里活的科幻片，23部Marvel Cinematic Universe電影叫大家看得不亦樂乎，難道大家就不願意花1小時30分鐘去支持自己人？

連玩具都準備好推出了。(Hot Toys)

幸好電影尚未上映，一眾本地流行單位已搶先力撐，玩具方面大哥大品牌Hot Toys將會以電影兩大男主角Tyler泰來（古天樂）、Johnson鄭重生（劉青雲）的重裝甲造型，製作出1／6人型Figure，像真度更高。至於服裝界別方面，本地潮流服飾品牌ad-lib最新亦宣告，將會與《明日戰記》合作，推出別注服裝系列。

ad-lib × 《明日戰記》作品。(ad-lib)

Warriors Vest $829。(ad-lib)

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為切合品牌Outdoor與電影末日廢墟一般的氛圍，今次ad-lib聯乘《明日戰記》作品以炭灰作主調，結合兩方共同追求的機能性實用美學，叫人眼前一亮。焦點大作首推機能背心Warriors Vest，前腹以兩個可快拆的磁力扣作為主結構，既可快速扣合亦可快速拆開，功能性十足，再配合左右兩邊具備了日本Sun Grip啪鈕的口袋，容量極高，仿如孭上了背包一樣之餘，那種散發出來的機殼美學，與《明日戰記》提倡的科幻感可謂不謀而合。

Warriors Graphic TEE (WHITE) $329。(ad-lib)

簡而精地將《明日戰記》四個標記大字印有Tee背之上，入木三分。(ad-lib)

Warriors Shorts $659 。(ad-lib)

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此外，機能Loose Fit短褲與Tee等系列單品同樣值得關注。前者備有口袋多個，收納量之高絕不下於機能背心，至於Tee類作品雖然未必有太多功能性，卻簡而精地將《明日戰記》四個標記大字印有Tee背之上，入木三分，最適合Fans到戲院睇戲的時候高調穿上，以示對《明日戰記》、對古天樂、對香港電影的支持決心。