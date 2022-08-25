牛仔褲穿搭｜今夏必備闊身剪裁牛仔褲　時尚攝衫配襯需要有這配件

牛仔褲是時裝歷史上最長青設計之一，由從前美國牛仔、工人，到現今日常穿搭，依舊屹立不倒，是每個人衣櫃中的必備單品。

今季牛仔褲依潮流仍然是以Loose Cut作主打，而最時尚的穿搭方式，就是「攝」。



日本對穿牛仔褲總有他們獨特的心得，在一眾潮流達人的每日穿搭Snap中，牛仔褲曝光率很高，而參考價值也同樣地高，像近年人氣急升的西野大士。

經常亮相《POPEYE》、《UOMO》、HOUYHNHNM等時尚媒體的西野大士，他一身兼數職，除了是品牌NEAT的主理人，又跟L’ECHOPPE的金子恵治和HERILL的大島裕幸一起搞周末跳蚤市場WEEKEND，更開設穿搭IG帳號 ，示範他很有個人風格的Mix & Match Snap。攝衫是他最愛的方式，不論是西褲或牛仔褲，他都會將上衣套進褲內，從而露出腰帶，腳上則大多是涼鞋或New Balance跑鞋，再配合他個人招牌的Cap帽和眼鏡，為夏季牛仔褲穿搭多加新意。

而今季牛仔褲以Loose Cut闊身剪裁為首選，闊身剪裁男女合適，想有如氣球般的「拋拋」視覺效果，腰圍不仿買大1、2寸；想闊得來又不太誇張的話，則可以用Oversized的直腳褲款替代，換來另一種較優雅的攝衫穿搭。眾多新品中，UNIQLO今季闊身牛仔褲值得推介，設計混合了Cargo Pants元素，上闊下修的剪裁恰到好處，洗水方面色落自然，當然最重要是性價比夠高。

寬版窄腳牛仔褲（UNIQLO）

跟西野大士一樣，牛仔褲攝衫穿搭除了基本的T-Shirt外，也可在外加恤衫，而小物點綴更是重中之重，像眼鏡、帽子、飾物等，不過第二主角當然是腰帶，成為貫穿上衣與牛仔褲之間一道橋樑，不但可提高層次感，也有修線條之效，還能遮蔽稍多一點的腩肉，時尚度隨之倍增。



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