adidas舉行Superstar、NMD_V3展覽　融合波鞋歷史與本地創意勢力

【adidas/ 聯乘】一個成功服飾品牌，最重要是做到新舊平衡，既有經典設計「看口門」，亦要定時定候創作新作品為消費者帶來驚喜。



作為運動界別大哥大的adidas當然深明之理，最近更將殿堂經典Superstar和初生之犢新鞋款NMD_V3合二為一，以它們作主題於尖沙咀漢口道旗艦店舉行《made Originals》展覽。



adidas 《made Originals》展覽，詳細回顧Superstar 53年光輝史。（adidas）

adidas Superstar 35周年版至尊鞋王，全球只有35對的ADI DASSLER。（張榮熹攝）

《made Originals》展覽可謂集歷史資訊與藝術創意於一身，Superstar部份不但敍述了這鞋款53年光輝歷史，為Fans溫故知新，亦邀請adidas知名收藏家Eddie借出多年來的Superstar稀有珍藏，展出句Ssuperstar 35th anniversary至尊鞋王，全球只有35對的ADI DASSLER、Pharrell Williams × adidas Superstar Supercolor、Run-DMC致敬版及Shawn Stussy別注等，很多經已是有錢都買不到，現在能一次過親眼見證，絕對是千載難逢機會。

《made Originals》展覽可謂集歷史資訊與藝術創意於一身。（adidas）

NMD_V3也是「made Originals」一大重點。

了解過傳奇作品後，NMD_V3也是《made Originals》一大重點，貴為NMD 進化版本的NMD_V3，其實內裡又包含了Micropacer、Rising Star及Boston Super三對80年代經典鞋作的輪廓結構在其中，堪稱集百家大成。

「made Originals」邀請本地十數位藝術或玩具單位合作，創作出各式各樣Art Piece。（adidas）

以NMD_V3作主題創作的藝術品。（張榮熹攝）

雖然講歷史的話，NMD_V3當然不及Superstar般大有故事，但其前衞外觀與機能科技，同樣極具啟發性。《made Originals》邀請包括Offgod/ Drew、Dorophy Tang、Ouch & Oops、LeeeeeeToy、Aliens Park及HEXACTUS等十數位藝術或玩具單位合作，以NMD_V3作主題，創作出各式各樣Art Piece，方便Fans打卡之餘，也揭示香港藝術、流行文化圈的百花齊放，只要普羅大眾與大品牌願意給予機會，其實本地創意勢力都可以媲美人家日本，經常能夠與國際大牌合作，揚威國際，從而確立出屬於我們的專屬潮流文化。