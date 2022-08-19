BURBERRY聯乘人氣日本漫畫《藍色時期》　Lola Bag變出新角色？

【BURBERRY/ 聯乘/ 漫畫】各大時裝品牌與卡通漫畫聯乘消息不斷，如Gucci × 哆啦A夢、JW Anderson × 《Run Hany》、Loewe × 吉卜力工作室（Studio Ghibli）等系列，設計師將昔日動漫以另一面貌重現我們眼前。今次，BURBERRY更聯手人氣日本漫畫《藍色時期》，把品牌標誌性 Lola Bag變出新角色。



BURBERRY × 《藍色時期》。（©Tsubasa Yamaguchi/Kodansha）

人氣日本漫畫《藍色時期》。（Amazon）

說到日本動漫，近期不不不提漫畫家山口飛翔所創作的漫畫作品《藍色時期》，這是一部關於日本藝術的漫畫，以藝術學習為主軸，故事圍繞著高中生矢口八虎，當他萌生出畫畫的志向後，並報讀日本東京藝術大學的艱辛追夢之旅。極具人氣的《藍色時期》，從2017年8月起在《月刊Afternoon》連載，今次山口飛翔聯手Riccardo Tisci，利用品牌標誌性 Lola Bag擬人化，並創造了一個原創故事，變出新角色「Lola」，故事主要講述主角矢口八虎與鮎川龍二遇到「Lola」的新經歷，三人更穿上BURBERRY標誌性單品，令人感到耳目一新。

BURBERRY × 《藍色時期》插畫唯妙唯肖。（©Tsubasa Yamaguchi/Kodansha）

對於BURBERRY × 《藍色時期》合作，山口先生卻表示，BURBERRY一直都是他相當喜歡品牌之一，既然是欣賞的品牌，尊重它的最好方式，就是保持與正常漫畫作品相同的溫度。這個原創故事小冊子，將於8月20日起，可在日本BURBERRY分店領取，網上版則在BURBERRY官網發佈。與此同時，直至9月5日，BURBERRY表參道分店也會變成《藍色時期》的裝潢，營造出漫畫世界氛圍。

今次矢口八虎與鮎川龍二，在新故事中遇上「Lola」，不知道又會碰出怎樣的火花呢？