Nike以居酒屋為靈感推新Air Force 1波鞋　帳單鞋舌設計暗藏心思

Nike 繼續 Air Force 1 40 週年企劃，這回推出了 Air Force 1 Mid ’07 LX ‘Pale Ivory and Shimmer’，表面上是一雙以日本居酒屋為靈感的設計的 Air Force 1，不過細節處紀錄著 Air Force 1 發展的重大歷程。



Nike Air Force 1 Mid ’07 LX ‘Pale Ivory and Shimmer’ 以日本獨有的居酒屋文化為靈感設計，包含配色、細節元素等皆與居酒屋連結，米白、棕色搭配呈現出老式酒吧感，鞋面上的星星刺繡代表著酒單上的飲品，另一側的信樂貉圖樣，則有著生意興隆的寓意。整雙鞋另一個特色，在於鞋舌上有著帳單的設計，細看的話可以發現，帳單上寫的其實就是 Air Force 1 的發展歷史。

一覽Nike Air Force 1 Mid ’07 LX ‘Pale Ivory and Shimmer波鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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發售訊息方面，SNKRS 目前已有預告，定價 140美金（折合約HKD 1,100），日本方面 atmos 本次還推出居酒屋期間限定活動，有興趣的朋友可前往官方活動頁面參考。

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